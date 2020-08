Diletta Leotta sembrerebbe essere proprio ferma nella sua decisione sulla storia con Daniele Scardina: l’indiscrezione choc.

Sembrerebbe proprio che quest’estate non abbia affatto fatto bene a diverse coppie. Non soltanto, per la seconda volta, Belen e Stefano sono scoppiati, ma anche altre hanno deciso di prendersi una pausa. Tra loro, spunta anche il nome di Daniele Scardina e Diletta Leotta. Che, a distanza di un anno dall’inizio della loro storia d’amore, hanno deciso di separarsi. Si è parlato di tradimento da parte del pugile, ma, a quanto pare, non sembrerebbe essere affatto così. Ebbene. Cosa li avrà spinti, anzi, per meglio dire, cosa avrà spinto la conduttrice sportiva di Sky a dire ‘addio’ al bel ‘Torretto’? Al momento, purtroppo, non possiamo darvi alcuna risposta certa. A quanto pare, come rivelato dal numero settimanale di ‘Chi’, sembrerebbe che la siciliana abbia preso un’importante ed inaspettata decisione. Ecco tutti i dettagli.

Diletta Leotta, la decisione inaspettata sulla storia con Scardina: i dettagli

Sapevamo che sarebbe successo. E, in effetti, così è stato: Daniele Scardina, qualche settimana fa, è sbarcato in Sardegna, proprio dove si trovava in vacanza Diletta Leotta e dove la siciliana è stata paparazzata a cena con Zlatan Ibrahimovic. E, come raccontato dal settimanale ‘Chi’, ha sorpreso la sua ex compagna, in un noto ristorante dell’isola, mentre era a cena da sola. A quanto pare, il bel Scardina, appena giunto al locale con i suoi amici, l’ha vista. E, prontamente, ha deciso di andare da lei a parlarle. Ma cos’è successo esattamente? Ecco tutti i dettagli. Stando a quanto raccontato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, sembrerebbe che, dopo un’iniziale riluttanza ad ascoltare il suo ex compagno, la conduttrice sportiva abbia accettato di parlare con il pugile. E così, usciti all’esterno del locale, i due hanno iniziato a chiacchierare. Chiarimento in corso? Ovviamente, non possiamo darvi alcuna risposta. A quanto pare, no! Stando a quanto trapelato dal giornale, sembrerebbe che Diletta, piuttosto nervosa, sia rimasta ferma nella sua decisione a voler troncare con Daniele.

Insomma, sembrerebbe proprio che tra Daniele e Diletta sia giunto il momento di dirsi ‘addio’ per sempre.

