Eliana Michelazzo: “Sono positiva al covid, ero al Billionaire”

Eliana Michelazzo è positiva al Covid-19. E’ lei stessa a dirlo, e dichiara “Al Billionaire non si respirava, la gente era tutta ammassata!”

Eliana Michelazzo, personaggio televisivo apparso sugli schermi quando nel 2009 ha partecipato ad Uomini e Donne per corteggiare l’ex tronista Federico Mastrostefano. Dopo questa apparizione in tv fonda un’agenzia, chiamata la Aicos Managemen tramite la quale diventa manager di diversi Vip, e fra questi è anche agente di Pamela Prati. Ricorderete il grosso polverone alzatosi lo scorso anno, in merito al falso fidanzamento e finto matrimonio della Prati con il finto Mark Caltagirone. Ad oggi, dopo il rumoroso gossip dello scorso anno la Michelazzo è molto seguita sui social, in particolare su Instagram dove condivide post con scatti da influencer e scatti di vita quotidiana. In particolare in queste settimane ha postato foto in cui era in vacanza in Sardegna, luogo divenuto poi nuovo focolaio Covid-19.

Eliana Michelazzo: “Sono molto spaventata”

In rientro dalle vacanze nella Costa Smeralda, anche la Michelazzo si sottopone al test sierologico ed al tampone. Il risultato del tampone per la donna è positivo. Eliana rivela di essere molto spaventata, e fa sapere di essere stata anche lei al Biollionaire di Flavio Briatore, anche lui risultato positivo al virus. La giovane rivela all’ Adnkronos:

”Ho fatto un tampone al Forlanini il 23 agosto pomeriggio per sicurezza, appena sono rientrata dalla Costa Smeralda e il risultato è arrivato solo oggi, dopo ben 4 giorni e purtroppo sono positiva al Covid anche io” – e continua – “Sono molto spaventata ora. Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi”. Inoltre fa sapere, che al Billionaire c’erano parecchi assembramenti di persone, tutte riunite tanto che all’interno del locale non si riusciva a respirare. La Michelazzo decide infatti di immortalare il momento per documentare la situazione e mostra dei contenuti relativi alla serata del 15 Agosto, scatti postati nelle storie di Instagram. Infatti aggiunge: “La gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c’era lo spazio mentre da Briatore no”. Queste le parole di Eliana Michelazzo con le quali intende denunciare quanto visto quella sera. Auguriamo anche a lei una pronta guarigione.

