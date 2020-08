Attualmente Elisabetta Canalis è una delle ex veline più seguite ed apprezzate, ma ve la ricordate com’era nel 2007? Spunta lo scatto inedito.

Correva l’anno 2002 quando Elisabetta Canalis, nello storico programma ‘Veline’, condotto da Ezio Greggio, si destreggiava sul palco con stacchetti, incredibili prove ed imperdibili sfilati per ottenere il ruolo da ballerina ufficiale di ‘Striscia la Notizia’. E, lo sappiamo, la giovanissima sarda si è fatta notare immediatamente. A fine percorso, infatti, è stata scelta, insieme a Maddalena Corvaglia, come velina mora del famoso tg satirico di Antonio Ricci su Canale 5. Da quel momento, sono trascorsi ben diciotto anni. E, lo sappiamo, la strada della Canalis è stata tutta in salita. Seppure adesso si sia ritirata dal piccolo schermo per amore della sua famiglia, Elisabetta decanta di un curriculum molto ricco. Ecco, ma ve la ricordate com’era nel passato? Qualche ora fa, la diretta interessata, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso uno scatto che la ritrae nel 2007. Siete curiosi di vederla?

Elisabetta Canalis, com’era nel 2007? Lo scatto inedito su Instagram

Sul suo canale social ufficiale, Elisabetta Canalis è sempre molto attiva. E, spesso e volentieri, si diletta a condividere degli scatti fotografici davvero da urlo. Non soltanto incredibili foto in costume, ma anche scatti che la ritraggono nel passato. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche ora fa. Quando, attraverso un’Instagram Stories, l’ex velina di Striscia la Notizia ha condiviso una foto del 2007. Attualmente, lo sappiamo, la Canalis continua a decantare di una bellezza smisurata. Ma siete curiosi di sapere com’era ben tredici anni fa? Scopriamolo insieme.

Era l’anno 2007 quando Elisabetta Canalis, dopo il suo impegno a ‘Striscia la Notizia’, è diventata ospite fissa di ‘Mai dire’, in compagnia della Gialappa’s Band. Ecco, ma com’era l’ex velina del tg satirico di Canale 5 tredici anni fa. Beh, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, sempre splendida. Ma non solo. Rispetto a come appare adesso, si vede ad occhio nudo, la bellissima sarda non è cambiata affatto. I suoi capelli, oltre che a qualche piccola schiaritura attuale, son rimasti praticamente i medesimi. Così come lo è anche il suo sorriso, splendente come sempre, e la sua infinita bellezza. Insomma, potranno passare anche gli anni, ma per Elisabetta non sembrerebbe affatto così.

