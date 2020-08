In questa foto condivisa sul suo canale social ufficiale è soltanto un bambino, ma sapete che è stato un ex cantante di Amici? Di chi si tratta.

Sui propri canali social, si sa, siamo soliti a metterci completamente ‘a nudo’. Sicuramente sarà capitato anche a voi di condividere con i vostri followers non soltanto scatti appartenenti al vostro presente, ma anche alcuni che risalgono al vostro passato. Diteci la verità: non avete mai pubblicato fotografie di quando eravate veramente piccini? Beh, quest’ex cantante di Amici lo ha fatto. Proprio sul suo canale Instagram ufficiale, un po’ di tempo fa, il giovane ha condiviso un tenerissimo scatto di quando era davvero un bambino? Certo, se si guarda con attenzione la foto, non farete affatto fatica a capire di chi stiamo parlando. Tuttavia, qualora non aveste ancora messo a fuoco il protagonista, vi lasciamo qualche piccolo indizio. Ha partecipato al talent di Maria De Filippi lo stesso in cui vi hanno preso parte anche Stefano De Martino ed Emma Marrone. Ed, per ben due anni consecutivi, è stato il protagonista indiscusso del Festival di Sanremo. Di chi parliamo? Proprio di lui!

Lo scatto dell’ex cantante di Amici da bambini: lo avete riconosciuto?

Sempre molto attivo sul suo canale social ufficiale, un bel po’ di tempo fa, l’ex cantante di Amici ha condiviso uno scatto di quando era soltanto un bambino. Con capelli lunghi e scuri, che lui, ironizzando, ha specificato di essere stati tagliati dalla mamma, un sorrisetto dolcissimo e occhi più che furbi, il giovane fiorentino ha letteralmente conquistato i suoi sostenitori. Ma di chi parliamo esattamente? Prima di svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio, vi proponiamo molto più da vicino la foto in questione.

Ebbene si. È propri lui: Enrico Nigiotti. Il talentuoso ex cantante di Amici, un po’ di tempo fa, ha voluto mostrarsi ai suoi sostenitori in un tenero scatto da bambino.

Riconoscerlo, diciamoci la verità, non sarà stato affatto difficile. Anche voi la pensate così?

