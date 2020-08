Manca sempre meno alla partenza della quinta edizione del GF Vip, nel frattempo, Alfonso Signorini ha dato uno splendido annuncio a sorpresa.

A quanto pare, sembrerebbe proprio che da, Settembre prossimo, non avremo alcun motivo per uscire di casa, almeno la sera. Proprio tra pochissime settimane, come raccontato in diversi nostri recentissimi articoli, inizieranno i più importanti programmi televisivi. A partire, quindi, da Uomini e Donne, a proposito, proprio oggi è stata registrata la sua prima puntata e, vi assicuriamo, è stata davvero scoppiettante. Fino a Temptation Island e Grande Fratello Vip. Ecco, a proposito del famoso reality di Canale 5: seppure siano passati pochissimi mesi dalla fine della sua quarta edizione, dato il suo sconsiderato successo, la produzione ha deciso di ‘promuovere’ la quinta edizione a distanza di pochissimo tempo. Proprio ad inizio mese entrante, infatti, verrà mandata in onda la puntata d’esordio. Insomma, manca davvero pochissimo, c’è poco da dire. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, Alfonso Signorini ha voluto dare al suo tanto caro ed amato pubblico social un annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa parliamo.

GF Vip, l’annuncio a sorpresa di Alfonso Signorini a poche settimane dall’esordio

Al 14 Settembre, giorno in cui verrà trasmessa in diretta televisiva la prima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, manca davvero pochissimo. È proprio per questo motivo che, in queste ultime settimane, tutto lo staff del reality sta definendo le ultime cose prima dell’inizio di questa nuova ed imperdibile avventura. Cosa manca? Il cast, a quanto pare, è stato scelto. Gli opinionisti anche. Insomma, cosa manca? Semplice: il promo! Fino a questo momento, lo sappiamo, sono trasmesse immagini appartenenti all’edizione passata. Ma quando verrà mandato in onda quello nuovo? Ovviamente, non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che, pochissime ore fa, Alfonso Signorini ha dato uno splendido annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa parliamo!

‘Il viaggio è iniziato’, è proprio così che, pochissime ore fa, Alfonso Signorini ha voluto iniziare il suo messaggio social che, mettiamolo così, ufficializza pubblicamente l’inizio della quinta edizione del GF Vip. Insomma, un vero e proprio annuncio a sorpresa, bisogna ammetterlo. Fatto sta che noi non stiamo nella pelle, voi?

