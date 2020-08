Su Instagram, Gianni Sperti ha commesso un’incredibile gaffe: ‘Qui si produce pecorino’, ma quel dettaglio non è passato affatto inosservato.

In attesa di rivederlo, accanto a Tina Cipollari, a Uomini e Donne nelle vesti di opinionista, Gianni Sperti continua ad aggiornare i suoi sostenitori, attraverso il suo canale social ufficiale, su tutto quanto gli capita durante le giornate. Lo ha fatto, ad esempio, quando improvvisamente ed inaspettatamente ha deciso di cambiare il colore ai suoi capelli. E lo ha ribadito anche alcuni giorni fa. Quando, con un post che lo vedo ritratto mentre munge una mucca, il ballerino pugliese ha voluto esaltare le ricchezze della terra sarda. Tuttavia, seppure il post in questione abbia ricevuto numerosi commenti di apprezzamento, soprattutto da parte degli abitanti dell’isola, c’è chi non ha potuto fare a meno di notare l’incredibile gaffe appena commessa dall’opinionista del famoso dating show di Canale 5. ‘Qui si produce pecorino’, ha scritto il buon Sperti. Eppure, c’è qualcosa che non ‘torna’. Ed alcuni suoi sostenitori non hanno potuto fare a meno di farglielo notare.

Gianni Sperti, la gaffe non passa inosservata: quel dettaglio non sfugge

Alcuni giorni fa, come dicevamo precedentemente, Gianni Sperti, nel celebrare le ricchezze della terra sarda, è stato il protagonista di una vera e propria gaffe, che, agli occhi dei suoi sostenitori, non è assolutamente passata inosservata. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire di che cosa stiamo parlando.

Ecco. È proprio questa la foto che Gianni Sperti ha condiviso sulla sua pagina social ufficiale. Intento a mungere una mucca, l’opinionista di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di celebrare il latte sardo con cui si fa un ottimo pecorino. Insomma, fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, come sottolineato da alcuni suoi sostenitori, il famoso pecorino sardo si produce con latte vaccino e non con il latte di mucca.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, alcuni dei suoi sostenitori non hanno potuto fare a meno di notare questo ‘particolare’ dettaglio. D’altra parte, però, ci sono stati anche tantissimi altri commenti che, dal canto loro, hanno apprezzato l’iniziativa del buon Sperti.

