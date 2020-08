Giulia De Lellis, il completino è trasparente: fan in delirio sui social

Giulia De Lellis meravigliosa con il completino intimo è trasparente: fan in delirio sui social, lo scatto bollente sta facendo il giro del web

Giulia De Lellis sappiamo bene che è una delle influencer più amate e apprezzate qui in italia e ultimamente continua incessantemente a far parlare di se. La ragazza sta infatti facendo mormorare moltissimo il web per il suo rapporto con il suo ex storico Andrea Damante. La ragazza e il Dj Veronese sembrerebbero essere nuovamente in crisi, e se inizialmente tutto sembrava tacere, ora i due hanno spiegato che stanno cercando di capire come andare avanti, perché non sempre è semplice superare determinati ostacoli. Il loro rapporto è stato costellato di molti alti e bassi e di molte altre conoscenze importanti, da entrambe le parti. Noi ovviamente ci auguriamo che i due ritrovino nuovamente gli equilibri che si erano creati duranti il lockdown che hanno trascorso insieme nella casa della ragazza a Latina e poi a Milano a casa di lui. Nel frattempo procedono a gonfie vele sia gli impegni lavorativi di lei, che quelli di lui.

Giulia nell’ultimo periodo è stata molto distante dal compagno Andrea Damante, con cui si era ricongiunta dopo oltre un anno di separazione… Durante il lockdown i due sembravano aver ritrovato la complicità e l’amore di un tempo, ma attualmente pare che vecchie ombre dal passato possono incombere sul loro rapporto. Ovviamente queste sono solo ipotesi e bisogna aspettare ancora un po’ per riuscire a capire meglio la situazione…

Nel frattempo la ragazza continua a far parlare di se per i suoi splendidi scatti sui social network. In particolare su Instagram dove la de Lellis è una vera e propria diva. La ragazza ha deciso in questo periodo lontano da Damante di condividere con i suoi fedeli followers tutto ciò che le sta accadendo, soprattutto del tempo passato con le nipotine, e del lavoro. Infatti la ragazza è stata molto impegnata con diverse campagne pubblicitarie, tra cui quella di Tezenis. Il completino intimo che indossa è da far strizzare gli occhi e girare la testa. Il completino azzurro è totalmente trasparente e le dona moltissimo. Inutile dirvi che il web è letteralmente impazzito