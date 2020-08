Giulia Latini, l’ex corteggiatrice di Luca Onestini a Uomini e Donne, è risultata positiva al Coronavirus: ecco come sta adesso.

Oltre a Nilufar Addati e a Vittoria Deganello, anche Giulia Latini è risultata positiva al Coronavirus. A dare l’annuncio è stata la diretta interessata. Che, qualche giorno fa, attraverso un post condiviso sul suo canale social ufficiale, ha annunciato ai suoi sostenitori di essersi sottoposta al tampone, dopo essere ritornata dalla sua vacanza in Sardegna, e di essere venuta a sapere di aver contratto il temibile virus cinese. A distanza di qualche giorno dal suo annuncio, qualche ore fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è ritornata sui social. Ed ha aggiornato i suoi sostenitori delle sue attuali condizioni di salute. Da come si può chiaramente intendere, non si tratta affatto di giorni facile per l’ex corteggiatrice di Luca Onestini. E la diretta interessata, com’è giusto che sia, non fa affatto fatica a parlarne apertamente. Proprio pochissime ore fa, infatti, la Latini non soltanto ha spiegato cosa le è successo in questi ultimi giorni, ma ha anche raccontato cosa ha fatto per sottoporsi al tampone.

Giulia Latini positiva al Coronavirus: come sta adesso

In alcune delle sue recentissime Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, Giulia Latini è ritornata a farsi vedere agli occhi dei suoi sostenitori. Ed, ovviamente, aggiornarli sulle sue attuali condizioni di salute. Dopo essersi sottoposta al tampone, lo sappiamo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è risultata positiva al Coronavirus. È proprio per questo motivo che, così come tutti gli altri, è costretta a restare in isolamento almeno fino a quando non risulterà negativa. Ecco, ma come sta adesso? Stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che, attualmente, stia meglio. Anche se, nei giorni scorsi, non è stata affatto bene. La giovanissima romana, infatti, ha raccontato di aver avuto dei fortissimi mal di testa. E di aver trascorso tre giorni completamente al buio. Ma non solo. Su richiesta dei suoi sostenitori, Giulia ha spiegato dettagliatamente cos’è esattamente successo. E quando ha deciso di sottoporsi al tampone. Ecco i dettagli. Appena ritornata dalle vacanze ed atterrata a Verona, Giulia ha raccontato di essere ritornata a Roma per sottoporsi ad un tampone per il Coronavirus. In giro c’erano troppe notizie, ha svelato l’ex corteggiatrice, ed è per questo motivo che ha anche lei ritenuto necessario sottoporsi ad un controllo. Anche perché, come svelato dalla diretta interessata, appena arrivata a Roma, si sentiva particolarmente stanca. Svegliatasi l’indomani mattina ed allarmata da diversi dolori muscolari, mal di testa e colpi di tosse, l’ex corteggiatrice si è finalmente decisa di sottoporsi ad un tampone. E così, presa la macchina lasciata sotto casa sua dai suoi genitori, si è recata al ‘drive in’ più vicino, si è sottoposta alla visita di controllo.

Purtroppo, è risultata positiva, anche se, come dicevamo precedentemente, attualmente Giulia dice di stare bene. Insomma, non ci resta che augurarle una velocissima guarigione!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui