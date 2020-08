Proprio sul suo canale social, Giuliana De Sio ha raccontato di un bruttissimo episodio capitatole appena ritornata dalle vacanze: cosa le è successo.

Ogni cosa bella, lo sappiamo, è destinata a terminare. Eppure, la vacanza di Giuliana De Sio è terminata in un modo davvero bruttissimo. Sempre molto attiva sui suoi canali social ufficiali, l’attrice non ha potuto fare a meno di condividere, pochissime ore fa, un bruttissimo episodio di cui è stata protagonista indiscussa appena ritornata dai suoi giorni di mare e di relax. Non si è affatto addentrata nei dettagli, la bella De Sio. Basti, però, pensare che, come mostrato dalla diretta interessata su Instagram e Facebook, Giuliana è stata vittima di furto. Ebbene si, avete letto proprio bene! Stando a quanto raccontato dalla diretta interessata, sembrerebbe che, nel frattempo lei era intenta a godersi un po’ di sano e meritato relax, soprattutto dopo l’incubo del Coronavirus vissuto sulla propria pelle, la casa dell’attrice salernitana sia stata letteralmente svaligiata. Cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Giuliana De Sio, brutto episodio appena ritornata dalle vacanze: cos’è successo

Un vero e proprio rientro choc quello che, pochissime ore fa, Giuliana De Sio ha raccontato di avere avuto. Proprio sui suoi canali social ufficiali, come dicevamo precedentemente, la famosissima attrice campana ha raccontato di essere stata vittima di furto. Non siamo cosa sia esattamente successo. E, soprattutto, se è stato portato via qualcosa. Fatto sta che, stando a quanto mostrato dalla diretta interessata sul suo profilo Facebook ed Instagram, sembrerebbe proprio che la sua casa sia stata messa sottosopra e svaligiata. È lei stessa a renderlo noto al suo pubblico social. Ed, ovviamente, a condividere l’immagine. Ecco di che cosa parliamo.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, l’episodio è davvero bruttissimo. Anche perché, parliamoci chiaro, si può soltanto immaginare il grosso spavento provato dall’attrice nell’aprire la porta di casa sua e trovarsi tutto sottosopra.

L’incubo del Coronavirus vissuto sulla sua pella

Tra i tanti personaggi della tv che sono risultati positivi al Coronavirus in piena emergenza dei mesi scorsi, spunta anche il nome di Giuliana De Sio. L’attrice salernitana, infatti, ha raccontato più volte di essere stata ricoverata allo Spallanzani dopo aver contratto il Covid-19. E di avere vissuto, come da prassi, ben quindici giorni di totale isolamento. ‘Ce l’ho avuto anche in forma grave’, ha rivelato la De Sio in un suo recente intervento ad ‘Insonnia’, la trasmissione di Maurizio Costanzo e Pino Strabioli. Non nascondendo affatto, pensate, di stare rischiando di morire proprio a causa del temibile virus cinese e, soprattutto, per le complicanze che esso comporta a livello respiratorio.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui