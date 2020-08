Ilary Blasi, avete mai visto sua mamma Daniela? Incredibile somiglianza con la figlia, scopriamo insieme cosa fa nella vita

Ilary Blasi è certamente una delle donne più amate e invidiate d’Italia e tra un programma di successo e uno shooting fotografico e non smette mai di far parlare di sé! Sono ormai moltissimi anni che Ilary non è più solamente la moglie del mitico Francesco Totti, ma è anche una conduttrice, showgirl e modella che continua incessantemente a far parlare di sé per il suo stile decisamente molto all’avanguardia e la sua bellezza disarmante… Da quando si è iscritta su Instagram non ha mai smesso neanche un istante di stupirci, con le sue foto incredibilmente sensuali e seducenti. Non capita tutti i giorni di vedere dei look tanto audaci da cui poter prendere spunto. Insomma la Blasi è una vera e propria macchina da tendenze… Ilary sappiamo bene che condivide quotidianamente scatti dei suoi outfit super seducenti e decisamente molto audaci, ma non è tutto.. Sappiamo bene che la donna non condivide solamente i suoi outfit, ma anche moltissime foto della sua famiglia, dei figli, dei genitori e dei suoi fratelli e sorelle.

Ilary Blasi, avete mai visto mamma Daniela? Cosa fa nella vita

Ilary Blasi è legatissima alla sua famiglia e non c’è da stupirsi, si sono sempre dimostrati una famiglia molto unita. Su questo non c’è certamente da stupirsi, viste tutte le foto che la conduttrice pubblica su suo profilo social Instagram. Ilary e la famiglia si ritraggono spesso durante gli eventi e le festività.

La loro è certamente una famiglia molto unita e Ilary Blasi non fa nulla per poterlo nascondere… Infatti durante il matrimonio della sorella sul profilo social della conduttrice sono iniziate ad apparire come un fiume in piena tutte le foto di famiglia e una in particolare ha attirato l’attenzione di tutti. Si tratta di una foto in cui la conduttrice del ‘Grande Fratello Vip’ appare abbracciata a mamma e papà. La mamma, bellissima e biondissima, somiglia molto alla figlia Ilary. E’ proprio la loro somiglianza incredibile a far tremare i followers che si sono scatenati sotto la fotografia per fare solo i complimenti. La donna si chiama Daniela, è di Roma e nella vita è una vigilessa. Una donna meravigliosa che assomiglia in modo incredibile alle due figlie. Nella foto appare vestita di tutto punto con un abito molto elegante, i capelli acconciati in un semi raccolto e gli occhiali da vista glamour.