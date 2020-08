Junior Bake Off sarà condotto dalla coppia super amata dal pubblico televisivo italiano: curiosi di sapere di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito!

Lo spin off di ‘Bake Off Italia – dolci in forno’ in cui sono protagonisti i bambini tra i 7 ed i 12 anni sta per tornare in tv! La casa di produzione del programma di Real Time ha condiviso un messaggio sui suoi profili ufficiali ed ha dato un annuncio che nessuno si aspettava. Intorno a dicembre dovrebbe cominciare il programma tanto amato dai telespettatori di Real Time: sapete chi sarà al timone? E’ proprio questa la novità: condurrà la coppia di coniugi più amata in Italia. Scoprite subito chi è!

Junior Bake Off, magnifica novità: condurrà la coppia tanto amata dagli italiani

“Congiunti a lavoro. Benvenuta a Junior Bake Off” ha scritto Flavio Montrucchio sul suo canale Instagram come didascalia di una foto insieme alla sua meravigliosa moglie. Beh, avete capito di chi si tratta! Flavio ed Alessia Mancini condurranno la prossima edizione del talent! La casa di produzione del programma che vede protagonisti i bambini tra i 7 e i 12 anni tramite un tweet ha dato la notizia scrivendo: “Diamo il benvenuto ad Alessia Mancini nella squadra di Junior Bake Off, la conduttrice affiancherà per la prima volta il marito Flavio Montrucchio”. Banijay Italia inoltre fa sapere che ovviamente non mancheranno all’appello il pasticciere Ernst Knam e Damiano Carrara.

Diamo il benvenuto ad Alessia Mancini nella squadra di #JuniorBakeOff, la conduttrice affiancherà per la prima volta il marito @flaviomontrucch! Ovviamente non possono mancare @chefcarrara ed @ernstknam… Ci vediamo a dicembre su @realtimetvit! 🍰🧁🥧🍯🍪 #banijayitalia pic.twitter.com/jvZnJr95OI — Banijay Italia (@BanijayItalia) August 27, 2020

Junior Bake Off dà così appuntamento a dicembre per una nuova esilarante edizione del talent! Quest’anno ci sarà una coppia amatissima dagli italiani: Flavio Montrucchio ed Alessia Mancini stanno insieme da tantissimo tempo! Si sono sposati nel 2003 ed hanno due figli, Mya e Orlando. Il loro amore è davvero unico. Questo il post di cui vi abbiamo parlato prima: