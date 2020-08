Nicole Poturalski è la modella che ha stregato il cuore di Brad Pitt: sapete che assomiglia tantissimo ad una supermodella molto nota nel mondo? Date un’occhiata!

Il cuore di Brad Pitt torna a battere: il famosissimo attore è stato avvistato in Francia in compagnia della modella tedesca Nicole Poturalski. Page Six è il portale che rivela i dettagli sulla coppia appena nata: i due sono arrivati a Parigi mercoledì mattina. La giovane avrebbe atteso il suo nuovo compagno in aeroporto prima di dirigersi nel sud della Francia a bordo di un jet privato. Brad, all’anagrafe William Bradley, si lascia alle spalle così il matrimonio con Angelina Jolie, terminato nel 2016, e si immerge in una nuova relazione sentimentale con la bellissima Poturalski. Nicole è un vero schianto e per molti assomiglia ad Irina Shayk, la super modella che incanta le passerelle delle più grandi firme. Siete curiosi di conoscere qualche curiosità sulla nuova fiamma della star americana? Siete nel posto giusto!

Nicole Poturalski, la fidanzata di Brad Pitt: età, Instagram e la clamorosa somiglianza

Fisico scolpito, occhi tra il verde e l’azzurro, lunghi e fluenti capelli castani, bocca carnosa: Nicole Poturalski, la nuova fidanzata di Brad Pitt, è una modella nata in Germania con origini polacche. Non è mai salita su passerelle importanti ma lavora da oltre 10 anni nel Fashion System. Aveva solo 13 anni quando durante una gita a Disneyland Paris è stata notata da un talent scout: ha deciso così di immergersi nel mondo della moda. Oggi ha 27 anni ed ha un figlio di nome Emil. Sui social è molto seguita: il suo canale Instagram conta oltre 177 mila follower che rimangono incantati ogni volta che Nicole aggiorna il profilo con nuovi scatti. E’ davvero incredibile la somiglianza con Irina Shayk: valutate anche voi!

Brad Pitt non ha resistito al fascino dell’incantevole modella che chi sa, forse vedremo su un prossimo red carpet internazionale al fianco del famosissimo attore?