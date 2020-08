Pochissime ore fa, Nina Moric è stata molto dura nei confronti di suo figlio Carlos: cos’è successo e il pesante sfogo della modella croata.

Un pesante sfogo quello che, pochissime ore fa, Nina Moric ha avuto nei confronti di suo figlio Carlos Maria Corona. Sappiamo perfettamente che la modella croata con lui ha uno splendido rapporto, eppure quando c’è bisogno di fargli capire cosa è giusto e cosa è sbagliato, la bella Moric non si tira mai indietro. Cos’è successo esattamente? Pochissime ore fa, Carlos si è lasciato andare a delle esternazioni, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, che non sono affatto piaciute a sua madre. È proprio per questo motivo che, immediatamente e prontamente, Nina si è mostrata davvero molto dura nei suoi confronti. Non soltanto, inizialmente, la Moric ha detto a suo figlio di vergognarsi per quanto appena detto, ma si è lasciata andare anche ad un appello. Ecco tutti i dettagli.

Nina Moric dura con Carlos su Instagram: lo sfogo, poi l’appello

‘La determinazione è tutto nella vita. Se non avete le p**e, siete solo delle ‘checche’, sono proprio queste le parole che, qualche ora fa, Carlos Maria ha detto sul suo canale social ufficiale attraverso un’Instagram Stories. E che, prontamente, hanno scatenato la reazione di Nina Moric. La modella croata, infatti, appena resasi conto della situazione, non ha potuto fare a meno di esprimere la sua opinione. E di lasciarsi andare ad un pesante sfogo su Instagram.

‘Vergognati Carlos per ciò che dici’, ha iniziato a dire Nina Moric in questo suo duro sfogo su Instagram. Chiedendo, tra l’altro, scusa per le esternazioni di suo figlio. Ma non solo. Nell’IG stories seguente, la modella croata lancia un vero e proprio disperato appello da madre. Sostenendo di non riconoscerlo più.

‘Torna ad essere quello che eri: un ragazzo meraviglioso’, continua a dire Nina Moric in questo appello. Da come si può chiaramente leggere, la modella croata ammette di avvertire la mancanza di quel Carlos che le leggeva ed argomentava saggi di filosofia. Insomma, un Carlos diverso da quello che è apparso poco prima. ‘Sono addolorata nel vedere mio figlio acquisire questi atteggiamenti’, dice la modella, prima di chiedere scusa a tutti coloro che si sono sentiti offesi.

