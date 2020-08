Patty Pravo senza costume al mare: si vede tutto, la foto diventa virale

Lo scatto di Patty Pravo al mare senza bikini diventa virale e infiamma Instagram.

Patty Pravo è una icona della musica italiana. Le sue canzoni sono senza età, proprio come lei che durante le sue vacanze al mare si è mostrata in tutta la sua bellezza. Nessun filtro, nessuna vergogna e nessun tipo di dubbio. Così Patty Pravo, e avendone ben donde ci permettiamo, ha deciso di postare una foto su Instagram che la ritrae praticamente nuda.

Patty Pravo, via il bikini e Instagram impazzisce

Se avessero fatto il concorso Miss Maglietta Bagnata questa estate 2020, probabilmente in barba a tutte le ragazze più giovani a trionfare sarebbe stata proprio lei: Patty Pravo. La cantante di Pensiero Stupendo, Se Perdo Te e Pazza Idea si è infatti immortalata con indosso una camicetta bianca completamente bagnata e senza parte superiore del bikini. “Tu mi fai girar” cantava lei, ma questa volta a girarsi saranno stati i suoi vicini di spiaggia vedendo un fisico così pazzesco nonostante l’età. Patty Pravo si è mostrata infatti in tutta la sua bellezza senza tempo e indiscutibilmente mozzafiato. Tantissimi i commenti positivi che accompagnano la foto, compresi quelli di alcune star come Elisa Toffoli o Enzo Miccio che ha scritto: “Io, donna felice. Love Patty”. Stessa gioia e complimenti anche da parte di Alessandra Amoroso, Emma Marrone o Syria che l’hanno etichettata come Diva.

Patty Pravo: icona di stile trasgressivo da sempre

Ed effettivamente Patty Pravo è una diva senza tempo. Mostrare il suo corpo è una provocazione? Non crediamo, è molto più probabile che la donna abbia scattato una foto che mostrasse la sua bellezza e il suo spirito giovanissimo che, in barba all’età, può assolutamente mostrarsi come preferisce. Del resto, lo ricordiamo, Patty, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli, è di classe 1948 ed è sempre stata un’icona di trasgressione e quasi rock. Considerando i testi delle sue canzoni, straordinari per l’epoca, non possiamo che applaudire anche noi alla sua bellezza e al suo fisico.