Raffaella Mennoia inveisce contro gli ex tronisti e corteggiatori di uomini e donne.

“Pseudo Vip che nei posti sfigati che vogliono solo farsi vedere”

Raffaella Mennoia, autrice televisiva nelle trasmissioni di Maria De Filippi, dei programmi in onda su Canale 5 come Uomini e Donne, Temptation Island, C’è posta per te.. programma di cui fa parte anche come postina. L’autrice romana non trattiene la rabbia, e lancia un duro sfogo sui social inveendo contro ex personaggi dei programmi prima citati.

“Ci sono bambini che non vanno a scuola da mesi e che vivono in 40 mq. Madri che non riescono a lavorare per guardare i figli e padri che hanno perso il lavoro. Per non parlare di tutti i medici morti” – scrive la Mennoia che poco dopo non si guarda dal spendere parole anche per volti che lei stessa, tramite i vari programmi televisivi ha provveduto a lanciare.

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, pesanti le parole della giovane autrice

Raffaella Mennoia, la spalla destra della conduttrice televisiva Maria De Filippi non tiene a freno la lingua ed in queste ultime ore, nelle sue Instagram Stories si è lasciata andare a parole un po’ pesanti nei riguardi di coloro che tempi addietro sono stati protagonisti dei programma televisivi, quali Uomini e Donne e Temptation Island.

“Influencers, vip e pseudo-vip, le Instagram Stories sono per voi ovviamente. Per voi che ci avete fatto due pa**e tante durante il lockdown di propaganda e adesso? Vi aspetto se ci chiudono di nuovo a venirmi a fare la spesa” – sono queste le parole dette dalla Mennoia, in preda alla rabbia si scaglia contro quanti hanno trascorso le vacanze nei luoghi divenuti focolai Covid-19, la Sardegna ed il Billionaire di Flavio Briatore in particolare. La giovane appare fortemente preoccupata poiché teme un secondo lockdown ed un secondo stop lavorativo per lei e per tutte le migliaia di persone che hanno subito in questo periodo. E ancora – “Si erano dette vacanze italiane. Ma questo non voleva dire andare tutti negli stessi posti della Sardegna senza mascherine e tavolate. Pseudo Vip attaccati nei soliti posti da sfigati per farvi vedere. Tanto che vi frega a voi se poi c’è e ci sarà gente senza lavoro. Io vi toglierei la cittadinanza”. In modo particolare l’autrice televisiva è scatenata contro ex tronist/e ed ex corteggiatrici/ori del programma televisivo Uomini e Donne, personaggi che lei stessa ci tiene a definire “Pseudo Vip“. Volti noti che abbiamo conosciuto ad Uomini e Donne hanno infatti trascorso le loro vacanze estive in Sardegna. Tra questi gli ex corteggiatori Andrea Melchiorre, Giulia Latini, Vittoria Deganello, Daniele Schiavon; l’ex tronista Nilufar Addati e volti del programma Temptation Island come Andrea Zenga, Ilaria Gallozzi, e tanti altri ancora che al rientro dalle loro vacanze sono tutti risultati positivi al Covid-19.

RC