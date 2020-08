Romina Power, grave malattia dopo un viaggio: la confessione dolorosa

Romina Power, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato di aver sofferto per una grave malattia dopo un viaggio in Iran

Romina Power è una delle cantanti e attrici più famose in Italia. Oltre ad essere figlia d’arte, nata dalla relazione tra gli attori Tyrone Power e Linda Christian, è stata anche la moglie di Al Bano ed insieme hanno formato una delle coppie più amate dagli italiani. Insieme al cantante di Cellino San Marco ha vinto un Festival di Sanremo nel 1984 con il brano Ci sarà. Quando i due si sono separati, Romina si è allontanata dalle scene. Di recente, però, il duo si è riformato e sono tornati a cantare insieme in televisione.

Romina Power ha sofferto per una grave malattia: la sua confessione

La Power ha sempre fatto avanti e indietro tra gli Stati Uniti e l’Italia. L’una è la terra di nascita, dove ha vissuto probabilmente gli anni più spensierati; l’altra invece è la terra di adozione, che l’ha accolta e soprattutto l’ha portata al successo. L’ex moglie di Al Bano, però, ha sempre amato viaggiare ed ha visitato parecchi paese al mondo. Tra questi figura l’Iran, dove la cantante e attrice è stata Nel 1969. Il viaggio in Iran è stato bellissimo, mentre il ritorno un po’ meno. La Power, in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha dichiarato: “Ho passato l’estate del 1969 a letto. Avevo preso l’epatite virale dopo un viaggio in Iran. Mi arrivavano gli echi del successo, ma dalla mia finestra, a Roma, vedevo solo un cortile fiorito, scrivevo poesie e componevo canzoni alla chitarra”.

In quegli anni, la Power viveva sulla cresta dell’onda grazie al successo ottenuto dal brano Acqua di mare, ma purtroppo ha vissuto l’intera estate a letto per un’epatite virale. Fortunatamente l’attrice è riuscita ad uscirne indenne.