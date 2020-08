Selvaggia Roma, via il costume: lo scatto della speaker radiofonica manda in delirio i fan di Instagram. Pose sensuali nell’ultimo post appena pubblicato!

Selvaggia Roma, romana di origini arabo-cubane è stata in passato una ballerina. Modella, influence, attualmente è una speaker radiofonica della radio romana Elleradio. Amante dei tatuaggi, infatti ne ha tantissimi sul suo corpo. Grande appassionata del fitness, infatti la giovane appare sempre in ottima forma! L’abbiamo conosciuta nel 2017, quando insieme al suo ex ragazzo Francesco Chiofalo, ha partecipato a Temptation Island, programma televisivo in onda su Canale 5 che racconta la storia ed il destino di sei coppie che intendono mettere alla prova i loro sentimenti, separandosi e vivendo in villaggi separati con altri single per 21 giorni. Dopo la fine del programma, Selvaggia chiude la relazione col suo compagno e torna single per un periodo fino a quando poi non riallaccia i rapporti con un suo ex, Luca Mucchichini. La storia tra i due si chiude nel 2019, è lei stessa ad annunciarlo. Decide di prendersi del tempo per dedicarsi a sé stessa e recuperare il tempo perduto.

Selvaggia Roma, lo scatto rovente che manda in delirio i fan di Instagram

Da sempre Selvaggia Roma è appassionata al mondo del fitness e si è sempre detta favorevole alla chirurgia estetica. Infatti dopo l’uscita dal reality Temptation Island, è ricorsa alla chirurgia estetica per fare un piccolo ritocco per dare maggiore volume alle labbra, e poco dopo la speaker fa sapere che sarebbe nuovamente ricorsa a trattamenti chirurgici per rifare il seno. La scelta di ricorrere a ritocchi estetici ha trovato l’appoggio di quanti si dicono favorevoli a migliorarsi con qualche aiutino.

In effetti, la ragazza non ha mai nascosto di essere ricorsa alla chirurgia, pertanto non sembra avere problemi con le critiche, tutt’altro. Selvaggia Roma infatti fa sfoggio delle sensuali forme ottenute grazie ad anni di allenamento e di quelle ottenute grazie al chirurgo estetico! Si sente bene con sé stessa e lo dimostra con tantissimi post che pubblica sul social Instagram, in particolare uno post pubblicato qualche ora fa, che ha ottenuto grandioso riscontro dai parte dei fan che ha mandato in delirio con una posa sensualissima!

RC