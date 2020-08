Simona Ventura esibisce un fisico mozzafiato col costume verde: il messaggio sotto il post non passa inosservato e fa sorgere delle domande

Tra i figli, il possibile futuro matrimonio con Giovanni Terzi e i vari progetti lavorativi, Simona Ventura riesce a trovare comunque il tempo per dedicarsi al suo account ufficiale Instagram su cui condivide tantissimi scatti della sua vita quotidiana. La donna è molto social e con i suoi followers condivide davvero tutto, da quando si sveglia a quando va a dormire. Non parliamo infatti, soltanto del lavoro o dei figli, ma anche del suo tempo libero in cui appare bella e con dei look sempre differenti. La sua passione per la moda e per l’estetica è ben nota a tutti e come si può darle torto? a chi non piacerebbe essere sempre alla moda e in forma smagliante? Nell’ultimo periodo sono state molte le foto che ha postato sul suo profilo in cui appare in forma più che mai! La donna infatti ha ancora il piacere di sperimentare tantissimi outfit diversi e spesso pubblica le foto sul suo account, proprio per vedere cosa ne pensano i suoi followers.

Simona Ventura, fisico mozzafiato in costume: il messaggio che non passa inosservato

Adesso che l’estate è quasi giunta al termine, molte persone, Simona Ventura compresa hanno deciso di tirare le somme di questo periodo così particola come quello appena trascorso, soprattutto a causa del Covid. Ma c’è da dire che super Simo è un vulcano di idee e voi dovreste saperlo bene e soprattutto non stupirvi se nelle sue foto su Instagram appare sempre al meglio, anche se spesso è struccata o con degli outfit molto molto semplici. Simona non c’è dubbio che sia tra le conduttrici più amate di sempre e l’ultima foto che ha postato sul suo profilo evidenzia due cose: 1 che è sempre in forma smagliante, 2 che probabilmente presto la rivedremo in tv.

Già, perché se da un lato ci siamo soffermati tutti su quello che è il suo aspetto fisico decisamente smagliante, dall’altro il messaggio sotto il post fa molto riflettere. La donna ha infatti ammesso di aver lavorato a diversi progetti e ovviamente la curiosità su quali possano essere questi progetti si fa decisamente sentire. Noi ovviamente speriamo di vederla molto presto in Tv, alla conduzione di qualche programma magari in prima serata.