Stefano De Martino, avete mai visto la sorella? È bellissima

Avete mai visto la sorella di Stefano De Martino? È bellissima come il fratello: ecco le foto più spettacolari di Adelaide De Martino

De Martino è uno dei personaggi più in voga del momento. Il napoletano ha iniziato la sua carriera come allievo della scuola di Amici, conquistando il pubblico con la sua bellezza e soprattutto con la sua bravura. Subito dopo è diventato uno dei ballerini professionisti del talent show ed ha lavorato per anni con Maria De Filippi. Ad un certo punto, però, ha deciso di spiccare il volo ed ha vestito i panni di conduttore. Prima Made in Sud, poi La notte della Taranta e il Festival di Castrocaro (in coppia con l’ex moglie Belen Rodriguez) ed infine Stasera tutto è possibile. Un successo dietro l’altro e alle porte potrebbe esserci la co-conduzione di uno dei programmi storici della Rai, Domenica In. La Zia Mara lo vuole al suo fianco e De Martino riflette sulla proposta. Nel prossimo inverno sembra non avere impegni nei palinsesti televisivi. Nel frattempo, il suo ultimo impegno ‘estivo’ sarà il Festival di Castrocaro, che condurrà per la seconda volta consecutiva.

Avete mai visto la sorella di Stefano De Martino?

De Martino è nato a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, il 3 ottobre del 1989. Oltre al padre e alla madre, la sua famiglia conta anche la presenza del fratello di De Martino, Davide, e della sorella, Adelaide. Se Davide si dice sia molto somigliante a Santiago, avete mai visto la sorella del ballerino e conduttore televisivo? Adelaide De Martino è bellissima, proprio come il fratello. La De Martino, grazie anche alla popolarità raggiunta dal fratello, è molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta oltre centomila seguaci. Le sue foto sono sempre piene di like, perchè appare difficile non restare estasiati di fronte alla bellezza della De Martino. Mora come il fratello, labbra carnose, un fisico spettacolare con delle curve mozzafiato: insomma un vero e proprio schianto. Adelaide è molto legata al nipote Santiago, tanto che sul proprio account social pubblica spesso foto o video in sua compagnia.

Non sappiamo, invece, se sia fidanzata. Fino a poco tempo fa, infatti, la sorella di De Martino era fidanzata con Yuri Salemme, imprenditore napoletano. La loro ultima foto insieme, però, risale allo scorso 1° gennaio. È probabile che, così come il fratello, Adelaide abbia liberato il suo cuore e adesso sia felicemente single.