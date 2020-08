Temptation Island, l’ex amatissima protagonista è diventata mamma: arriva lo splendido annuncio su Instagram, ecco di chi si tratta e tutti i dettagli.

Temptation Island è senza alcun dubbio uno dei programmi più seguiti e amati dal pubblico di Mediaset. Il reality dedicato alle coppie va in onda ormai da 8 edizioni e ne ha avute due dedicate ai ‘vip’, una condotta da Simona Ventura e l’altra da Alessia Marcuzzi. Filippo Bisciglia, invece, è stato il timoniere fisso delle edizioni ‘nip’. Dopo il successo della passata edizione, andata in onda a luglio, Temptation Island tornerà anche a settembre, con nuove coppie e nuove storie. A condurlo ci sarà Alessia Marcuzzi, anche se stavolta i protagonisti non saranno vip. L’attesa è davvero alta, anche perché il pubblico si appassiona molto alle storie e ai protagonisti del programma, tanto che continua a seguirli anche dopo la fine del reality. E’ il caso di un’amatissima, ma anche discussa, ex ‘fidanzata’ della trasmissione, che è appena diventata mamma e lo ha annunciato sui social. Siete curiosi di sapere di chi si tratta?

Temptation Island, un’ex amatissima protagonista è diventata mamma: ecco di chi si tratta, l’annuncio sui social

E’ stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione di Temptation Island, amatissima dal pubblico ma anche molto discussa per alcuni comportamenti che non tutti hanno capito. Stiamo parlando di Lara Zorzetto, che ha partecipato al programma insieme all’allora fidanzato Michael De Giorgio. I due si sono lasciati proprio dopo l’esperienza all’interno del reality e le loro strade si sono separate per sempre. Lara è stata molto apprezzata per la sua schiettezza e il suo essere senza filtri, ma allo stesso tempo ha ricevuto diverse critiche da parte di alcuni che l’hanno ritenuta ‘eccessiva’ e ‘costruita’ durante il programma. Oggi, però, Temptation è acqua passata per Lara, che è felicemente fidanzata con il suo compagno Mattia Monaci. Qualche mese fa aveva annunciato di aspettare un bambino da lui e in queste settimane ha sempre tenuto aggiornati i suoi tantissimi fan sulla gravidanza. Fino a qualche ora fa, quando con un post pubblicato sul suo profilo Instagram ha annunciato di aver dato alla luce suo figlio.

Il piccolo si chiama Leonardo, pesa oltre 3 kg e sta bene, così come la mamma. Lara ha spiegato nel suo post alcun particolari del parto e ha promesso che presto racconterà per filo e per segno com’è andata. Siete curiosi di conoscere tutti i dettagli?