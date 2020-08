Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata: rivoluzione in studio

Mega rivoluzione nello studio di Uomini e Donne, è stato reso noto dopo la registrazione della prima puntata: ecco le anticipazioni del programma

Tutto pronto per la nuova stagione di Uomini e Donne. Il dating show di Maria De Filippi va in onda dall’inizio degli anni duemila, ma nel corso degli anni ha spesso cambiato veste. Inizialmente vi erano solo i tronisti e le troniste con i rispettivi corteggiatori o corteggiatrici. Più tardi è stato creato il format dedicato alle dame e ai cavalieri, denominato trono over. Quest’ultimo è divenuto addirittura più seguito rispetto al trono classico, grazie alla presenza di Gemma Galgani. Negli ultimi anni, la De Filippi ha provato anche la soluzione trono gay, durata solo un anno. Lo scorso anno invece, in seguito alla diffusione del Coronavirus e allo stop delle trasmissioni, la produzione ha unito i due format, ospitando in studio sia la tronista Giovanna Abate che i cavalieri e le dame del trono over. Quest’anno, invece, come sarà la nuova edizione del dating show di Canale 5?

Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata: Maria De Filippi cambia tutto

Oggi pomeriggio è stata registrata la prima puntata del dating show in onda su Canale 5. Stando a quanto riportato dal sito ilvicolodellenews, in studio c’è stata una mega rivoluzione. La De Filippi, infatti, ha totalmente rinnovato lo studio, cambiando sia la posizione del pubblico (presente in studio) che la posizione dei corteggiatori e delle corteggiatrici. I nuovi tronisti del programma sono Davide di Gallipoli e Gianluca di Roma. I due hanno vinto il televoto aperto sui social nei giorni scorsi. Blanda, il terzo aspirante tronista, è rimasto in studio dietro richiesta di Roberta Di Padua, dama del trono over. Ci sono anche due nuove troniste: Jessica e Sofia. Il parterre è composto da: Armando, Diego e Nicola per gli uomini; Aurora, Carlotta, Roberta, Valentina, Veronica e ovviamente Gemma per le donne. La dama torinese ha fatto il lifting e per tutta l’estate non ha visto Nicola Vivarelli, alias Sirius. In studio i due hanno avuto una forte discussione e pare che il loro rapporto sia ormai incrinato.

In studio erano presenti anche alcuni ospiti. Giovanna Abate e Sammy Hassan hanno avuto una fortissima discussione dopo la storia d’amore tramontata poche ore dopo la fine del programma. Stesso discorso per Pamela Barretta ed Enzo Capo, coppia nata lo scorso anno nel trono over. I due si sono lasciati e in studio si sono attaccati a vicenda.