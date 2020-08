Nella prima registrazione di Uomini e Donne c’è stato un acceso scontro in studio e sono volate parole grosse: ecco le anticipazioni

Il dating show di Maria De Filippi è tornato. Oggi è stata registrata la prima puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda a settembre su Canale 5. Maria De Filippi presenta uno studio totalmente rivoluzionato con pubblico dotato di mascherine e separati dal famigerato plexiglass. La padrona di casa, inoltre, punta nuovamente sul format che ha accompagnato il finale di stagione dello scorso anno. Trono over e trono classico insieme, troniste e cavalieri, corteggiatori e dame: un unico show per accontentare ogni fascia d’età. In studio oggi sono stati presentati i nuovi tronisti, due uomini e due donne, i nuovi corteggiatori e ovviamente non sono mancati le dame e i cavalieri già protagonisti lo scorso anno. Gemma Galgani ha rubato nuovamente la scena con un drastico cambiamento al suo corpo.

Uomini e Donne, scontro acceso in studio

La prima registrazione del programma di Maria De Filippi ha regalato già numerosi scontri. Il primo è stato quello tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. Sirius ha attaccato la dama, dicendo che lui credeva nella conoscenza, mentre la torinese non si è fatta viva per tutta l’estate. Gemma prova difficoltà a fidarsi di Nicola e addirittura pensa che alcuni messaggi le siano stati scritti dalla mamma del ragazzo. Vivarelli, però, non ha perso tempo ed ha subito ballato con Valentina Autiero. Il secondo scontro in studio è stato tra Pamela Barretta e Enzo Capo. I due si sono lasciati già in estate, intraprendendo percorsi diversi. Oggi in studio si sono attaccati a vicenda, ma la Baretta è risultata meno credibile. La dama, infatti, è uscita accompagnata dalla disapprovazione del pubblico.

Lo scontro più acceso è stato sicuramente quello tra Giovanna Abate e Sammy Hassan. La loro storia d’amore è durata poche ore: dopo essere usciti dal programma, infatti, i due si sono subito lasciati. Oggi erano presenti entrambi in studio e, come riporta il sito ilvicolodellenews, sono volate parole grosse tra i due. L’ex tronista ha dichiarato che la storia non c’è mai stata e i più bei ricordi sono legati alle puntate in studio. In tutto si sono visti solo cinque volte. Sammy, invece, ha dichiarato che Giovanna vuole imitare la Ferragni e pensa solo alle sponsorizzazioni. Una volta uscito dal programma, il corteggiatore si è reso conto di non volere una donna così al suo fianco ed ha deciso di chiudere la storia.