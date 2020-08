Uomini e Donne, drastico cambiamento per Gemma Galgani: la decisione

Gemma Galgani si è presentata alla prima registrazione di Uomini e Donne con un drastico cambiamento al suo corpo: ecco di cosa si tratta

La dama torinese è uno dei simboli del programma di Maria De Filippi. La Galgani ha inaugurato il trono over ed è presente in studio dalla prima puntata del format. Negli anni la donna è divenuta un vero e proprio pilastro del programma. Il successo negli ascolti è dovuto anche a lei. La Galgani è diventata un vero e proprio personaggio televisivo, partecipando anche ad altri programmi come Selfie – Le cose cambiano e Temptation Island. Le sue liti con Tina Cipollari sono divenute iconiche, nonché parte integrante ormai del programma di Maria De Filippi. Anche quest’anno, la dama torinese figurerà nel parterre del programma. La produzione, attraverso i social, ha annunciato: “Per Gemma è stata un’estate di cambiamenti. Cosa sarà successo?“.

Uomini e Donne, drastico cambiamento per Gemma Galgani

La Galgani sarà anche quest’anno tra le protagoniste del dating show di Maria De Filippi. La produzione da alcuni giorni sta annunciando novità importanti nella vita della dama torinese. Prima il messaggio sopra riportato, poi un altro ancora: “Gemma sta tornando e niente sarà come prima“. Le ipotesi in questi giorni si sono moltiplicate sul web: cosa sarà successo all’ex compagna di Giorgio Manetti? Qualcuno ha pensato c’entrasse Nicola Vivarelli, alias Sirius, l’uomo che stava conoscendo prima della pausa estiva. Adesso possiamo dirvi con certezza che Nicola non c’entra assolutamente niente. La Galgani, infatti, si è presentata alla prima registrazione del programma con un drastico cambiamento al suo corpo. La dama torinese ha fatto il lifting e la sua decisione genererà sicuramente opinioni diverse nel pubblico. Siamo sicuri che la sua scelta non sarà condivisa da Tina Cipollari, acerrima rivale della Galgani.

La dama, inoltre, ha avuto un’accesa discussione con Nicola, che l’ha accusata di non essersi fatta sentire (né vedere) per tutta l’estate. La Galgani, però, non riesce a fidarsi del cavaliere e pensa addirittura che alcuni messaggi le siano stati inviati dalla mamma di Sirius. In studio quest’oggi è arrivato anche un nuovo corteggiatore. Nuovo look, nuova vita per la dama del trono over, che ha deciso di mettere una pietra sul passato. “Niente sarà come prima” annunciava il post sull’account ufficiale del programma e in realtà proprio niente sarà come prima. Non ci resta che attendere la messa in onda della prima puntata per vedere il cambiamento della torinese.

