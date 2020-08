Vladimir Luxuria si mostra in costume: parole da brividi e pioggia di commenti su Instagram, ecco lo scatto pubblicato dall’ex deputata.

Vladimir Luxuria è una donna piena di risorse. Attivista politica, nonché ex deputata del Governo Prodi, Luxuria è anche un personaggio televisivo di spicco, in particolare nel ruolo di conduttrice e opinionista. Nel 2008 ha partecipato e vinto l’Isola dei Famosi, superando anche una lanciatissima Belen Rodriguez. Successivamente è tornata nel programma di Alessia Marcuzzi come opinionista e inviata. Da qualche anno a questa parte è ospite quasi fissa delle trasmissioni di Barbara D’Urso, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, fino a ‘Live – Non è la D’Urso’, dove è stata protagonista di scontri davvero molto accesi, uno su tutti quello con Vittorio Sgarbi. Insomma, Vladimir è sempre molto presente e seguita in tv, ma anche sui social, tanto che il suo profilo Instagram conta oltre 250mila followers e Luxuria lo aggiorna costantemente con foto e video che riguardano la sua quotidianità. Anche ora che è in vacanza, l’attivista politica condivide diversi momenti delle sue giornate e ha pubblicato anche uno scatto in costume, che ha scatenato i commenti dei followers. Siete curiosi di vederlo?

Vladimir Luxuria si mostra in costume: parole da brividi e pioggia di commenti per l’opinionista televisiva su Instagram

Vladimir Luxuria ha sempre dimostrato di essere una persona molto aperta, schietta e senza filtri. Anche se questa sua caratteristica le è costata talvolta delle critiche, l’opinionista va sempre avanti per la sua strada con forza. Molto attiva e aperta anche su Instagram, Luxuria ha deciso di condividere con i fan diversi momenti delle sue vacanze, che si sono svolte perlopiù in Molise, così come lei stessa ha fatto vedere nelle foto pubblicate. L’ultima immagine che ha postato mostra un suo momento di relax al mare. Luxuria è appena uscita dall’acqua, tanto che ha ancora i capelli bagnati, e si mette in posa mostrando il suo fisico in bikini. Da brividi la didascalia che accompagna lo scatto. Un messaggio di forza e speranza che l’opinionista ha voluto condividere con i suoi followers, i quali sembrano aver molto apprezzato le parole e anche la foto di Luxuria.

Il post ha ottenuto, infatti, una vera e propria pioggia di commenti dai suoi fan, molti dei quali si sono complimentati per la forma perfetta di Vladimir, che ha davvero poco da invidiare alle ventenni. Siete d’accordo?