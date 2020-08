L’amatissimo attore diventa papà: “Benvenuto Alberto!”, l’annuncio social è arrivato qualche ora fa.

Fiocco azzurro per uno degli attori più amati del panorama artistico italiano. Stefano Accorsi è diventato papà per la quarta volta! L’annuncio è arrivato proprio attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, dove si mostra felice e sorridente in compagnia della moglie Bianca Vitali. La coppia ha già un altro figlio, Lorenzo, mentre l’attore è papà di Athena e Orlando, nati dalla relazione con Laetitia Casta. “Benvenuto Alberto!”, scrive papà Stefano nella didascalia al post condiviso qualche ore fa sul suo account ufficiale. Un post che ha ottenuto in poco tempo il pieno di like e commenti! Ricchi di messaggi di auguri e di affetto per i neo genitori.

L’amatissimo attore diventa papà: “Benvenuto Alberto!”, l’annuncio social di Stefano Accorsi

Gioia immensa per Stefano Accorsi e Bianca Vitali: poche ore fa è nato il piccolo Alberto, loro secondogenito dopo Lorenzo, di 3 anni. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove l’attore ha voluto dare il benvenuto al neonato con un post dolcissimo: una foto di coppia con Bianca che tiene in braccio il piccolo, seguita dallo scatto della manina del bimbo. Un post sotto il quale, in pochissimo tempo, sono arrivati gli auguri e i messaggi di affetto di migliaia di fan e colleghi. Eccone alcuni:

E ancora, tra i commenti, troviamo Ferzan Ozpetek, Edoardo Leo, Luca Argentero, Elena Sofia Ricci, Fabio Volo, Gianpaolo Morelli e tantissimi altri. Una valanga di cuoricini e messaggi di auguri per i neo genitori. Non possiamo che unirci all’ondata di affetto apparsa sui social e mandare i nostri migliori auguri a papà Stefano e mamma Bianca. E benvenuto al mondo piccolo Alberto!