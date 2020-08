Annalisa, finalmente è in uscita il nuovo album ‘Nuda’: la cantante nel promo ha svelato un dettaglio ‘particolare’ della sua vita che forse nessuno conosce

Noi lo sappiamo bene che la macchina televisiva di ‘Amici di Maria De Filippi’ è un vero e proprio contenitore di talenti. Nel corso degli anni da qui sono uscite moltissime personalità, sia del mondo del ballo che del canto. Persone che negli anni hanno avuto successo e hanno portato la loro musica e la loro danza in giro per il mondo. E’ l’esempio lampante di Alessandra Amoroso, Emma Marrone o Elena D’Amario che ha fatto il giro del mondo nelle compagnie di danza più prestigiose. Lo sappiamo tutti, Amici di Maria De Filippi, è un vero e proprio trampolino di lancio per tutti coloro che vogliono intraprendere una carriera nel mondo della musica e della danza. In molti ce la fanno, in molti invece, dopo un successo iniziale, iniziano a spegnersi come dei piccoli fiammiferi, ma in linea di massima i veri talenti riescono ad arrivare molto lontano. Questo è l’esempio anche di Annalisa che nel corso degli anni ha partecipato a varie edizioni di Sanremo, in alcuni casi classificandosi anche tra le prime posizioni. E’ una delle cantanti più amate uscite dal Talent e che adesso è pronta a lanciare il suo ultimo album ‘Nuda’.

Annalisa, in uscita il nuovo album: svelato un dettaglio ‘particolare’ della sua vita

Un album che si preannuncia essere veramente molto intimo e personale, proprio come il titolo suggerisce ‘Nuda’. La cantante all’interno di una intervista al Corriere della Sera ha dichiarato di essere pronta a questo nuovo progetto musicale e di esserne molto entusiasta. L’album uscirà il 18 settembre prossimo e oggi lo anticipa il singolo ‘House party’. All’interno dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera la cantante ha dichiarato: “Ho spigoli belli grossi, ma anche tante morbidezze. Un carattere scisso tra gli estremi, per questo sono insicura. Passo da un’opinione a quella opposta. Sono laureata in fisica, ma faccio la cantante”

Una confessione davvero inaspettata! Chi si sarebbe mai aspettato che la bellissima ligure fosse laureata in fisica. La sua passione e il suo cuore però chiamano da un’altra parte, per questo poi ha intrapreso la carriera da cantante. Beh che dire, un messaggio davvero inaspettato. In attesa del nuovo album vi invitiamo a seguirla su Instagram per restare sempre aggiornati!