Belen Rodriguez in intimo: la bretella scivola giù, Instagram in tilt per lo scatto in bianco e nero della bellissima showgirl.

Di modelle ed influencer ne è pieno Instagram, ma poche riescono a catturare l’attenzione dei fan come lei, Belen Rodriguez. La splendida argentina è una delle donne più apprezzate del nostro mondo dello spettacolo e, anche sui social, è una vera e propria star. Sul suo profilo ufficiale, Belen è seguita da ben milioni di 9,7 milioni di followers ed è proprio lì che qualche ora fa è apparso uno scatto che non poteva passare inosservato. La showgirl indossa un completino intimo che le calza alla perfezione. La bretella cade giù e lo scatto in bianco e nero infiamma i fan, che hanno riempito il post con likes e commenti. Diamo un’occhiata.

Belen Rodriguez in intimo: la bretella scivola giù, lo scatto in bianco e nero è da capogiro

Basta poco a Belen Rodriguez per fare impazzire i suoi fan. La bellissima argentina tornerà presto in tv al timone della nuova edizione di Tu si que vales, ma, nel frattempo, si tiene in contatto con il pubblico attraverso il suo seguitissimo profilo social. Che aggiorna quotidianamente con foto e video delle sue giornate. E proprio poco fa ha condiviso uno scatto che ha letteralmente incantato Instagram. Belen è in intimo, la bretella scivola, e la temperatura diventa ‘rovente’. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Belen è davvero incantevole nello scatto condiviso su Instagram. Uno scatto in bianco e nero in cui non si vede del tutto il viso della showgirl, ma il suo fisico mozzafiato lascia i fan senza parole. Il post, come sempre quando si tratta della Rodriguez, ha ottenuto in poco tempo il pieno di cuoricini e commenti, tutti ricchi di complimenti per la splendida Belen. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!