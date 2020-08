Belen Rodriguez, qual è il suo titolo di studio? Non ve lo aspettereste mai

Belen Rodriguez è una delle showgirl più belle e più discusse degli ultimi tempi, soprattutto per le sue altalenanti storie d’amore.

Nata a Buenos Aires nel 1984 da genitori di origini italiane, precisamente provenienti da La Spezia, Belen Rodriguez è la maggiore di tre figli, sorella di Jeremias e di Cecilia, volti attivi entrambi nel mondo dello spettacolo. Ha esordito come modella e indossatrice in Argentina, ma la fortuna è arrivata in Italia. Di una bellezza stupefacente è molto seguita sui social, dove condivide la sua quotidianità con frequenza. Belen è una delle donne che negli ultimi tempi è stata spesso al centro del gossip, per le sue relazioni altalenanti, successive al suo matrimonio con Stefano De Martino. I due si sono conosciuti negli studi di Amici di Maria De Filippi, e da quel momento hanno deciso di non separarsi più, giungendo a celebrare le nozze nel 2013. Dopo la nascita del figlio Santiago, la coppia ha deciso di separarsi inaspettatamente. La showgirl ha ritrovato l’amore tra le braccia di Andrea Iannone. I due sembravano più affiatati che mai, e dopo un lungo periodo passato insieme è seguita la rottura. Ma a sorprendere i suoi follower e tutto il pubblico è stato il ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino. Paparazzati insieme per la prima volta, tra scambi di baci e tenere carezze, sembravano finalmente aver raggiunto quell’equilibrio necessario per portare avanti la loro relazione amorosa. Ma colpo di scena, la coppia più amata e che più di tutte ha fatto sognare i fan, è tornata nuovamente a separarsi. Negli ultimi tempi sono molti i gossip scoppiati sul conto della nota showgirl, paparazzata insieme all’imprenditore Gianmaria Antinolfi e poco tempo dopo con Antonino Spinalbanese, oggi sembra che Belen stia attraversando giorni tranquilli, insieme alla sua famiglia. Belen Rodriguez è oggi una delle modelle più richieste, con la sua bellezza travolgente, ma sapete qual è il suo titolo di studio? Non ve lo aspettereste mai.

Belen Rodriguez, sapete qual è il suo titolo di studio? Una vera e propria scoperta

Belen Rodriguez ha iniziato a lavorare come modella e indossatrice a Buenos Aires, ma prima ancora aveva iniziato un differente percorso di studi. Scopriamo quale.

La showgirl infatti aveva intrapreso da adolescente diversi obiettivi, consegue nel 2003 il diploma di liceo artistico a Buenos Aires e successivamente si iscrive alla facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo, ma non porta a conclusione gli studi e decide di intraprendere la carriera di modella in Italia. Belen ha raccontato di essere stata una buona studentessa a scuola, ma il suo forte non era il comportamento:” Non ero secchiona, stavo attenta. Al contrario ero pessima nel comportamento. Mi hanno cacciata da due scuole,” ha rivelato durante un’intervista a Fuorigioco. Dopo aver lasciato gli studi ha deciso di iniziare un percorso differente, in qualche modo sempre legato al suo diploma artistico, lavorando come indossatrice e modella, ma prendendo una strada completamente diversa mettendo da parte l’università. Oggi la showgirl conta un successo incommensurabile e non nasconde di poter vivere avendo il lusso di scegliere quali lavori poter accettare.

