Belen Rodriguez ha fatto il tampone per verificare se ha contratto il Coronavirus: l’argentina ha fatto sapere l’esito ai suoi fan tramite le IG story.

Crescono i contagi in Italia e tra i cittadini positivi ce ne sono tanti noti alla televisione italiana. Al rientro dalle vacanze in Costa Smeralda sono davvero molti i VIP risultati positivi al tampone per il Covid-19: gli ex volti di Uomini e Donne come Andrea Melchiorre, Giulia Latini, Nilufar Addati, Vittoria Deganello, poi Antonella Mosetti, Eliana Michelazzo, Flavio Briatore sono solo alcuni dei personaggi noti della tv ad aver annunciato ai suoi fan sui social di essere risultati positivi al Coronavirus. Alcuni asintomatici, altri ricoverati in ospedale come il noto imprenditore che si trova al San Raffaele di Milano e la Michelazzo che poche ore fa è stata trasportata d’urgenza all’Umberto I. Cresce la paura per questo virus e così anche Belen Rodriguez al rientro dalle vacanze ha deciso di sottoporsi al tampone: qual è il risultato? Ha dato l’annuncio su Instagram.

Coronavirus, Belen Rodriguez fa il tampone: l’annuncio ai fan

Belen Rodriguez è risultata negativa al Coronavirus. L’argentina si è sottoposta al tampone al rientro dalle vacanze ed ha fatto sapere ai suoi fan su Instagram di non aver contratto il virus. “No Covid” scrive la modella e showgirl tanto amata dagli italiani ed ha mostrato a tutti il foglio in cui c’è il risultato del test.

Tramite l’Instagram story la Rodriguez fa sapere di non aver contratto il virus durante le vacanze estive: l’argentina ha trascorso l’estate tra la Campania, in barca, ed Ibiza. Ha incantato come sempre tutti i suoi milioni di follower con scatti mozzafiato. Fisico scultoreo, viso angelico e paesaggi da urlo: il profilo social di Belen sembra un paradiso!