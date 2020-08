Coronavirus, Eliana Michelazzo aggiorna i fan: “Bello spavento”, come sta adesso l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Tra i numerosi volti noti risultati positivi al Coronavirus c’è anche lei, Eliana Michelazzo, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, diventata nota negli ultimi anni per la vicenda del ‘finto’ matrimonio di Pamela Prati. Questa mattina Eliana è stata trasportata all’Ospedale Gemelli, dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate. Qualche ore fa, però, la Michelazzo ha voluto tranquillizzare i fan attraverso le sue stories di Instagram, comunicando di essere tornata a casa. In seguito, le sue parole nel dettaglio.

Coronavirus, Eliana Michelazzo aggiorna i fan: “Bello spavento”, l’ex di Uomini e Donne dimessa dall’ospedale

“I risultati degli accertamenti effettuati stamattina al Gemelli per fortuna sono buoni. Nulla di cui preoccuparsi, rientra tutto nella prassi del Covid-19“. Con questa parole Eliana Michelazzo tranquilla i fan su Instagram, attraverso un messaggio pubblicato nelle stories. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha trascorso gran parte di questa giornata in ospedale, dopo un peggioramento delle sue condizioni di salute. “Ho vomitato sangue e non respiro bene”, aveva annunciato questa mattina la Michelazzo, dopo essere stata trasportata d’urgenza in ospedale. Ma, dopo i dovuti controlli, tutto sembra essere tornato a posto. Eliana è tornata a casa, dove dovrà stare a riposo e rispettare la quarantena. Ecco il messaggio apparso poco fa nelle stories:

I sintomi accusati dalla Michelazzo, quindi, rientrerebbero nella prassi del Covid e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha potuto fare ritorno a casa, dopo il terribile spavento di questa mattina. Al termine del messaggio, Eliana ringrazia i fan per i tanti messaggi di affetto che sta ricevendo. Non possiamo che unirci a loro, ed augurare alla Michelazzo una velocissima guarigione.