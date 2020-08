Coronavirus, anche Gianni Morandi ha fatto il tampone: cos’è successo

Coronavirus, anche il noto cantante Gianni Morandi ha fatto il tampone, notizia annunciata dall’uomo sul suo profilo instangram: vediamo cos’è successo.

Il noto artista Gianni Morandi è conosciuto al pubblico non solo per la sua immensa musica, ma anche per la sua carriera da attore e conduttore televisivo. E’ considerato una delle colonne portanti della musica leggera italiana, con oltre 50 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Il cantante ha anche condotto il Festival Di Sanremo per due edizioni nel 2011 e nel 2012. Famoso in tutto il mondo, ha segnato con le sue canzoni intere generazioni, ma Gianni ha saputo mettersi in gioco anche con canzoni attuali, come ad esempio Volare, realizzata insieme a Fabio Rovazzi, diventando un vero e proprio tormentone, scalando le classifiche musicali. Per quanto riguarda la sua vita privata, Gianni Morandi è stato sposato con l’attrice Laura Efrikian, da cui ha avuto tre figli, un matrimonio che però è giunto alla rottura. Dopo la relazione con Laura, ritrova l’amore con Ana Dan, consulente d’informatica e attuale moglie. Negli ultimi giorni Gianni ha fatto preoccupare i suoi fan, annunciando di aver fatto il tampone: vediamo cos’è successo.

Coronavirus, Gianni Morandi annuncia sui social di aver fatto il tampone: cos’è successo

Gianni Morandi sui social è diventato un vero e proprio idolo, soprattutto per i più giovani, grazie alla sua spontaneità e naturalezza.

Sul suo profilo instangram il cantante ha annunciato di aver fatto il tampone per il coronavirus, alzando la preoccupazione dei suoi follower che tanto lo seguono. Il cantante ha postato una sua foto sorridente accanto al medico che ha eseguito l’esame, “Oggi ho fatto il tampone“, ha scritto Morandi sotto la foto pubblicata. Subito ha scatenato i commenti dei suoi fan, preoccupati per la notizia dell’artista: “Non ci far preoccupare Gianni, “Hai sintomi?”, “Sei sempre il primo a dare il buon esempio”. I fan sembrano davvero preoccupati per lui e sperano che ovviamente il test sia negativo, nella speranza di vederlo ritornare il più presto possibile sui palchi, per tornare ad ascoltare la sua eccezionale musica. Un cantate che ha fatto innamorare per anni persone di qualsiasi età, una musica la sua che incanta ancora oggi. Il successo di Gianni Morandi si deve al suo immenso talento accompagnato da una genuinità e leggerezza che colpiscono il pubblico in ogni momento, un vero e proprio portento!

M.B