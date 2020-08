Giulia De Lellis al ritorno dalla Sardegna si è sottoposta al test per sapere se ha contratto il Coronavirus: l’influencer ha annunciato l’esito del tampone ai suoi fan.

La Sardegna è diventata un vero e proprio focolaio del Coronavirus. Sono tantissimi i VIP che hanno trascorso le vacanze nella splendida isola italiana ed hanno contratto il virus. Flavio Briatore, ora ricoverato al San Raffaele di Milano, e numerosi ex volti di Uomini e Donne sono risultati positivi al tampone effettuato al rientro dalle vacanze. Tra i vari personaggi noti dello spettacolo che hanno soggiornato in Costa Smeralda c’è anche Giulia de Lellis che al suo rientro ha deciso di sottoporsi immediatamente al tampone. L’influencer che sta vivendo una crisi con Andrea Damante dopo il ritorno di fiamma ha annunciato l’esito del test effettuato: ecco le sue parole ai fan.

Coronavirus, Giulia De Lellis dopo la vacanza in Sardegna: svelato l’esito del tampone

Ieri, 27 agosto, Giulia De Lellis con un post annunciava il suo ritorno dalle vacanze. L’estate italiana per l’influencer è giunta al termine dopo un lungo soggiorno in Sardegna: “Torno in città per riorganizzare la mia vita” ha svelato ai suoi fan aggiungendo che non appena atterrata si sarebbe sottoposta al test per il Covid-19. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventata oggi una vera e propria icona nel mondo della moda e del beauty ha avuto il risultato del tampone e con grande gioia ha annunciato di essere negativa. “Scusate per l’assenza ma mi sono sistemata, fatto il tampone ecc. Sono negativa” ha scritto nella sua Instagram story.

Nessun pericolo dunque per GDL che tira un sospiro di sollievo e dichiara di essere sana. Ora si prepara a tanti cambiamenti: il primo l’ha rivelato proprio poco fa, a quanto pare ha preso una nuova casa provvisoria in cui vivere.