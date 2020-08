Elettra Lamborghini, look da capogiro: scollatura profondissima, followers scatenati per il post pubblicato dalla cantante.

Basta davvero poco ad Elettra Lamborghini per far impazzire i fan di Instagram. Basta, ad esempio, pubblicare uno scatto come quello apparso poco fa nel suo profilo. Uno scatto in cui la cantante sfoggia un look che non poteva passare inosservato! Un abito bianco con sottili frange e, soprattutto, con una scollatura super profonda: poco spazio all’immaginazione! I fan della Lamborghini si sono letteralmente scatenati, con like e commenti. Diamo un’occhiata.

Elettra Lamborghini, look da capogiro: scollatura profondissima, pioggia di complimenti

“Io versione centrino da tavola”, scrive Elettra Lamborghini nella didascalia all’ultimo post di Instagram, ironizzando sull’abito total white che indossa. Un abito che ha lasciato tutti senza parole. Si, perché la scollatura che sfoggia la bellissima cantante è davvero ‘super’ e mette in mostra le sue notevoli forme. Una pioggia di complimenti ha invaso il post, in pochissimo tempo. Curiosi di vedere lo scatto che ha infiammato Instagram? Ecco il post:

Eh si, ve lo avevamo detto! Era davvero difficile per Elettra passare inosservata. La cantante ha lasciato i fan senza parole e, inevitabilmente, gli occhi di tutti sono caduti proprio sulla generosa scollatura di Elettra. Una valanga di cuoricini e complimenti per lei e, tra i commenti, è spuntato anche quello del suo futuro marito, Afrojack. Guardate un po’:

Gli occhi dell’amore! Elettra e Afrojack convoleranno a nozze il prossimo 6 settembre, con tutte le precauzioni del caso. Proprio qualche ora fa, la Lamborghini ha comunicato che farà sottoporre tutti gli invitati al tampone del Covid prima della cerimonia. Noi non vediamo l’ora di vedere l’abito da sposa scelto dalla splendida Elettra!