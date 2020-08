Eliana Michelazzo positiva al Coronavirus è stata trasportata in ambulanza al policlinico Umberto I: ecco cosa rivela Adnkronos.

Il ‘Billionaire’ in Sardegna è diventato un vero e proprio focolaio: nel locale di Flavio Briatore sono tante le persone che hanno contratto il Coronavirus e che ora si ritrovano in isolamento domiciliare attendendo che il virus li abbandoni. Anche Eliana Michelazzo ha trascorso la sera di Ferragosto lì, il racconto della nottata ha lasciato tutti piuttosto basiti: “: “La gente era ammassata, non si respirava, si sudava. Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento” ha svelato il personaiggo televisivo sul suo account Instagram. Eliana ha così poi deciso di mettersi in quarantena in attesa dell’esito del tampone: è risultata positiva. Oggi l’Adnkros riporta che l’ex manager di Pamela Prati è stata trasportata in ambulanza perchè le sue condizioni si sono aggravate.

Coronavirus, Eliana Michelazzo trasportata d’urgenza in ospedale: “Le condizioni si sono aggravate”

Eliana Michelazzo è stata trasportata d’urgenza al policlinico Umberto I. Secondo quanto rivela l’Adnkronos sul suo portale, le condizioni delll’ex manager di Pamela Prati si sono aggravate. E’ questa la notizia giunta poco fa che riguarda il famoso personaggio televisivo. La Michelazzo proprio ieri ha rivelato ai suoi fan di esser risultata positiva al tampone a cui si è sottoposta dopo aver trascorso la serata di Ferragosto al Billionaire, locale di Flavio Briatore diventato focolaio. “Sono molto spaventata ora. Non ho febbre ma ho sempre sonno e dormo profondamente, non sento i sapori e gli odori e non mangio quasi niente. Sono in casa da sola e la Asl mi ha detto di aspettare 14 giorni e poi di rifare il tampone. Speriamo che la situazione non si aggravi” aveva rivelato ai suoi fan ieri. Purtroppo le sue condizioni si sono aggravate: attendiamo ulteriori aggiornamenti.

Sono numerosi i casi di Coronavirus registrati nel locale in Sardegna del noto imprenditore che ora è ricoverato al San Raffaele di Milano. 60 dipendenti sono risultati positivi ed un numero imprecisato di clienti. Non solo al Billionaire, nelle ultime ore aumentano le persone positive che hanno trascorso le vacanze in Sardegna: molti personaggi noti della tv, tra ex volti di Uomini e Donne e Temptation Island, hanno contratto il virus nell’isola.