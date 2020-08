Eliana Michelazzo rompe il silenzio dopo il ricovero: “Non respiro bene, questo virus cambia ogni giorno”, ecco le parole dell’ex agente di Pamela Prati.

Eliana Michelazzo è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Gemelli di Roma dopo alcune complicazioni dovute al Covid-19. Non c’è pace per l’ex agente di Pamela Prati, che l’anno scorso è stata al centro di una vera e propria bufera mediatica per le finte nozze della showgirl con il fantomatico Mark Caltagirone. Accusata da molti, insieme a Pamela Perricciolo, di aver raggirato la famosa showgirl, Eliana ha sempre dichiarato di essere stata anche lei vittima della collega ‘Donna Pamela’ e di aver scoperto solo in questa occasione di essere stata anche lei per 10 anni con un uomo che non esisteva, Simone Coppi. Una vicenda davvero misteriosa e intricata, che non si è mai veramente risolta del tutto. Ora che Eliana stava pian piano riprendendosi da questo difficile momento grazie anche a una bellissima vacanza in Sardegna, ha scoperto di essere positiva al Covid-19. Inizialmente le sue condizioni non destavano preoccupazione, ma poi è arrivato il ricovero d’urgenza dopo improvvise complicazioni. Ma come sta ora l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? E’ stata lei stessa a rompere il silenzio sul suo profilo Instagram, svelando i dettagli della sua situazione.

Eliana Michelazzo ha contratto il Covid-19 quando era in vacanza in Sardegna. L’ex agente di Pamela Prati è stata al Billionaire, che si è rivelato essere un vero e proprio focolaio. Tantissimi i contagi nati durante la movida notturna nel locale di Flavio Briatore, anche lui trovato positivo. Inizialmente le condizioni di Eliana non erano preoccupanti e gli unici suoi sintomi erano stanchezza e spossatezza. Poi l’aggravamento improvviso che ha portato al ricovero d’urgenza al Gemelli. La Michelazzo ha deciso di rompere il silenzio e condividere con i suoi followers i dettagli della sua situazione. “Ho avuto paura perché ho vomitato sangue e non respiro bene (sintomo di soffocamento)”, ha scritto in una story, “Pensavo di stare meglio e invece questo virus cambia ogni giorno”, ha aggiunto, tranquillizzando poi i suoi fan: “State sereni, sto aspettando le risposte, qui sono bravissimi”.

Nella foto pubblicata su Instagram, Eliana è nel suo letto di ospedale e, a giudicare dalle sue parole, è abbastanza tranquilla. Non ci resta, ora, che attendere nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.