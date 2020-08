Federico Fashion Style, il parrucchiere più vip dei vip che gli affidano la propria chioma: ecco quanti saloni ha e quando aprì il primo.

Federico Fashion Style, al secolo Federico Lauri, è un personaggio che negli ultimi anni si è fatto strada sempre di più in tv, entrando a far parte del patinato mondo dei vip. Lui però non è un uomo di spettacolo, eppure è seguitissimo sui social, ha un programma su Real Time a lui dedicato, parlano di lui i giornali di gossip ed è amico intimo di tantissimi personaggi famosi. Vediamo allora chi è e cosa fa Federico, e qual è stato il percorso che lo ha reso così popolare. Nato in provincia di Roma,a soli cinque anni si divertiva a pettinare i capelli della madre creando acconciature per le quali usava stuzzicadenti al posto delle forcine. Comincia poi a lavorare a 13 anni nel salone di un amico del padre, dove inizialmente fa lo shampoo alle signore, ma proprio l’amico del padre si accorge subito del talento innato del ragazzo. Finita la scuola dell’obbligo, Federico si dedica quindi anima e corpo alla sua passione: a 18 anni apre il suo primo negozio ad Anzio ma il suo talento lo porterà lontano e la corsa verso il successo sarà inarrestabile. Apre infatti anche altri due saloni a Milano e in Sardegna, poi a Piazza di Spagna, sempre a Roma altri saloni all’Eur e uno nei pressi di Napoli.

Federico Fashion Style, le originalissime tecniche nei suoi saloni e il programma a lui dedicato

Eclettico e creativo, Federico Fashion Style è un nome ormai noto a tutti, specialmente dopo essere stato scelto da Real Time come protagonista del programma “Il salone delle meraviglie”. In questo particolare reality, ripreso dalle telecamere durante la sua giornata lavorativa, Federico si dedica a pettinare le sue clienti dando sfogo a tutta la sua creatività. Ormai celebri la sua a base di Nutella e la pratica del Fly To Sky: con questa tecnica, le ciocche di capelli vengono appese a palloncini ad elio per ottenere delle magnifiche schiariture. Ospiti delle varie puntate sono state molte donne del jetset, come Giulia De Lellis, Guendalina Canessa, Giulia Nati, Aida Yespica e tante altre.

Il 10 giugno 2020 è stato inaugurato ancora un suo salone, stavolta all’interno della Rinascente di Roma. Anche qui troveremo le sue originali tecniche come il “fly to sky” con palloncini ad elio e la tintura a base di Nutella o marshmellow.

L.C.