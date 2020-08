Giulia De Lellis, decisione inaspettata: lo ha appena comunicato ai fan attraverso Instagram.

Tra le ex protagoniste di Uomini e Donne, lei è senza dubbio una delle più amate in assoluto. Parliamo di Giulia De Lellis, la bellissima romana che, dopo l’esperienza nella trasmissione di Canale 5, è diventata una delle influencer più seguite nel nostro paese. Il suo profilo Instagram è seguito da ben 4,8 milioni di followers, coi quali condivide i momenti più salienti delle sue giornate. E, proprio poco fa, attraverso le sue stories, la De Lellis ha annunciato ai fan di essersi sottoposta al tampone per il Covid, che è fortunatamente risultato negativo. Ma non è tutto: nel video, l’ex corteggiatrice annuncia un’altra novità che la riguarda e che non è passata affatto inosservata. Scopriamo di cosa si tratta.

Giulia De Lellis è una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più amate di sempre. Dopo la partecipazione a Uomini e Donne, Giulia è diventata una vera e propria star. Complice anche la storia con Andrea Damante, il tronista conosciuto proprio nello studio di Uomini e Donne. Non è ancora chiaro se, al momento, la relazione tra i due sia terminata o meno, ma una decisione presa nelle ultime ore dalla De Lellis non è passata inosservata. Di cosa parliamo? Del fatto che l’influencer abbia deciso di prendere una casa provvisoria. A rivelarlo è stata proprio lei, nelle ultime stories pubblicate sul suo profilo. Date un’occhiata:

Durante la ripresa delle stories, Giulia spiega che sta effettuando la disinfezione della casa nuova che ha deciso di prendere. Casa in cui conta di stare qualche giorno da sola anche lontana dalla sua famiglia, per precauzione, al rientro dalla Sardegna, nonostante il tampone sia risultato negativo.