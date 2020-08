Grande Fratello, l’amatissima ex vincitrice ritrova l’amore: la foto di coppia pubblicata su Instagram emoziona i fan.

Gli appassionati del Grande Fratello non potranno non ricordarsi di lei. Parliamo di Federica Lepanto, una delle vincitrici del reality più amate di sempre. La bellissima salernitana ha trionfato nella edizione 14 della famosa trasmissione di Canale 5, dove si è fatta apprezzare dal pubblico per la sua dolcezza e semplicità. A tal punto che i fan da casa hanno creato una vera e propria ‘armata Lepanto’, per sostenerla puntata dopo puntata. Nel 2019, l’abbiamo rivista in tv tra le tentatrici di Temptation Island, ma è anche sui social che i fan si tengono in contatto con la loro beniamina. Che, proprio qualche ora fa, ha pubblicato il suo primo post su Instagram dopo un bel po’ di mesi. Una foto che ha emozionato tantissimo i fan. Il motivo? Federica si mostra con quello che sembra essere a tutti gli effetti il suo nuovo fidanzato. Diamo un’occhiata allo scatto!

Grande Fratello, l’amatissima ex vincitrice ritrova l’amore: Federica Lepanto col suo nuovo fidanzato

“La mia preferita”, scrive Federica Lepanto, nella didascalia all’ultima foto pubblicata su Instagram. La bellissima vincitrice del Grande Fratello 14 è tornata sui social, e non da sola! Ma in compagnia del suo nuovo amore! Non conosciamo il nome, nè ci sono tag, quel che è certo è che la coppia si mostra più unita che mai. Ecco il post:

Uno scatto dolcissimo, quello condiviso dalla Lepanto, che ha emozionato tanto i numerosi fan dell’ex gieffina. Una valanga di cuori e messaggi di affetto ha invaso il post di Federica, che, anche a distanza di anni, si conferma una delle concorrenti più amate nella storia del reality di Canale 5. E voi, ricordate il suo percorso nella casa più spiata della tv?