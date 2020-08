Il castello delle cerimonie, splendida decisione dopo la morte di Donna Rita

Il castello delle cerimonie scosso dalla morte di Donna Rita, ma nel frattempo arriva una splendida decisione: ecco di cosa si tratta

Il castello delle cerimonie è un programma in onda su Real Time da gennaio 2014. In origine era intitolato “Il boss delle cerimonie”, in onore di Don Antonio Polese, scomparso il 1° dicembre del 2016. Il programma è girato nel lussuoso Grand Hotel La Sonrisa, sito a Sant’Antonio Abate. Il programma prende il nome dalla forma dell’albergo, un grazioso castello in stile barocco. La famiglia Polese, che può contare sulla presenza dalla signora Imma, figlia di Don Antonio, sul marito Matteo Giordano e su tutti i figli e parenti, organizza cerimonie sfarzose: matrimoni, diciottesimi, battesimi e comunioni. Il programma ha avuto uno straordinario successo non solo in Italia, ma anche all’estero. Il format è stato addirittura esportato in venti paesi di tutto il mondo, dalla Gran Bretagna alla Germania, fino alla Russia e all’Argentina. In Italia, dal 2014 al 2019, sono andate in onda ben otto edizioni.

Il castello delle cerimonie, la decisione dopo la morte di Donna Rita

Nei giorni scorsi, la famiglia Polese è stata colpita da un grave lutto: la Signora Rita, vedova del ‘Boss’ Don Antonio, è morta a causa del Coronavirus. La notizia ha recato un enorme dolore ai fan, che si sono stretti attorno alla famiglia Polese. Lo scorso 10 agosto, il sindaco di Sant’Antonio Abate aveva chiuso in via precauzionale il Gran Hotel la Sonrisa, luogo dove vengono girate le puntate del programma, dopo che un dipendente era stato trovato positivo al Coronavirus. Il programma sarebbe dovuto partire il 4 settembre su Real Time con le nuove puntate, ma la chiusura del Grand Hotel ha tardato la messa in onda dei nuovi episodi.

Nel frattempo, la rete ha preso una splendida decisione. In ricordo di Donna Rita, mamma e nonna, pilastro importante della famiglia Polese, su DPlay Plus sono stati pubblicati una serie di video intitolati “Le ricette della signora Rita“.