Il personaggio della settimana, Elisabetta Gregoraci: mamma, professionista, Donna

Il personaggio della settimana scelto dalla redazione di Sologossip è Elisabetta Gregoraci: una mamma, una professionista, una Donna

Elisabetta Gregoraci nasce a Soverato, in provincia di Catanzaro, l’8 febbraio del 1980. Nel 1997 viene eletta Miss Calabria e prende parte alle finali di Salsomaggiore Terme, dove ottiene il titolo di Miss Sorriso, classificandosi al 24° posto (quell’anno la vincitrice sarà Claudia Trieste). Iniziò così la carriera come modella, sfilando per stilisti molto importanti, come Armanno Scervino e Giorgio Armani. All’inizio degli anni duemila, invece, inizia la sua carriera televisiva, partecipando innanzitutto al programma Ciao Darwin nella puntata “Veline vs Intellettuali” e successivamente figurando in alcune serie televisive come Il cielo in una stanza o Un medico in famiglia. La notorietà arriva soprattutto nel novembre del 2005, quando si lega sentimentalmente a Flavio Briatore. La Gregoraci viene chiamata così da Emilio Fede, allora direttore del TG4 e amico di Briatore, per condurre Sipario e le previsioni del meteo. Nell’estate 2006 balza al centro della cronaca perché presente in intercettazioni telefoniche relative all’inchiesta Vallettopoli e a causa di questa controversia giudiziaria fu allontanata dalla Rai. Circa un mese dopo entrò, per volere della capo-conduttrice Paola Perego, nel gruppo dei conduttori di Buona Domenica su Canale 5. Nel 2011 vince il reality show Baila!, condotto da Barbara D’Urso, in coppia con Costantino Vitagliano. Negli ultimi anni, la modella e showgirl calabrese ha raggiunto il successo con Made in Sud, condotto dal 2012 al 2017 e nel 2019, e soprattutto Battiti Live, in onda su Italia Uno in prima serata.

Il personaggio della settimana: Elisabetta Gregoraci

La nostra rubrica settimanale è dedicata alla modella e showgirl calabrese. La Gregoraci è sicuramente sulla cresta dell’onda. Dopo la ‘dipartita’ da Made in Sud, la conduttrice ha ritrovato il successo accanto ad Alan Palmieri nello show musicale Battiti Live, in onda su Italia Uno. La trasmissione sta ottenendo un buon numero di ascolti e la Gregoraci sta incantando il pubblico, oltre che per la sua bravura, anche per la sua straordinaria bellezza. Ogni settimana, infatti, manda in visibilio i telespettatori con look e outfit da urlo. La Gregoraci, inoltre, è pronta per una nuova ed avvincente avventura. A settembre entrerà nella casa più spiata d’Italia. L’ex compagna di Flavio Briatore è stata scelta da Alfonso Signorini, conduttore del reality show, per figurare nel cast della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La Gregoraci questa settimana ha posato in copertina sul settimanale Chi, diretto dallo stesso Signorini, rilasciando un’intervista e parlando dell’imminente esperienza televisiva. La Gregoraci dichiara di volersi mettere a nudo e farsi conoscere a 360° gradi dagli italiani. La modella e showgirl, inoltre, dichiara di aver accettato di partecipare al reality show solo perchè condotto da Signorini: “Il suo Gf Vip non è solo un reality, ma è un grande varietà dove i concorrenti si possono mettere a nudo senza temere” – poi aggiunge – “Il Grande Fratello Vip sarà una gita di classe con i compagni delle superiori, un’avventura da affrontare con lo spirito di un’adolescente. È un momento della mia vita in cui ho deciso di concedermi un po’ d’evasione”. In settimana, inoltre, è stata protagonista anche per il malore accorso a Flavio Briatore, risultato positivo al Covid-19. La Gregoraci, da mamma ed ex compagna premurosa, ha subito rassicurato i familiari e amici dell’imprenditore, dichiarando: “Flavio sta bene. Ci siamo parlati“.

La Gregoraci merita tutto il successo che in questo momento la sta travolgendo. Non solo un’icona di bellezza, ma anche una mamma ideale, una professionista esemplare, una Donna con la D maiuscola. Siamo sicuri che nella casa del GF VIP metterà in mostra tutte le sue doti.