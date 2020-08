Maurizio Costanzo, si lascia andare ad una ‘intima’ confessione sulla moglie Maria De Filippi: “Quando esce…”, le parole che non ti apetteresti

In molti lo conoscono come il conduttore del ‘Maurizio Costanzo Show’, in pochi però sanno che prima di essere un grandissimo conduttore, Maurizio Costanzo è un grandissimo giornalista. L’uomo nel corso della sua carriera ha avuto moltissime esperienze importanti, presso giornali di grande rilievo e non dimentichiamoci che proprio nel periodo in cui conobbe Maria de Filippi il suo lavoro d’inchiesta lo portò a risultare molto sotto i riflettori mediatici. Un uomo dalla cultura vastissima e che nel corso della sua vita è riuscito a condurre il ‘Maurizio Costanzo Show’ vantando la partecipazione di alcuni dei personaggi di spicco più importanti, sia italiani che stranieri. Ma sappiamo bene che dietro ad un grande uomo c’è sempre una grande donna e nel suo caso è proprio Maria De Filippi anche lei conduttrice. I due si conobbero dopo la laurea in giurisprudenza di lei, e fu amore a prima vista, da allora i due non si sono mai lasciati e oggi in occasione dell’ottantaduesimo compleanno del giornalista, c’è anche altro da festeggiare.

La storia d’amore tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo ormai dura da ben 25 anni e oggi oltre al compleanno di lui si festeggiano anche le nozze d’argento. Un traguardo importantissimo per la coppia che è più solida che mai. Nonostante qualche tempo fa lui avesse dichiarato di dormire in camere separate, poiché lui russa e ha l’abitudine di andare a dormire molto tardi per guardare la televisione o leggere. E Signorini invece aveva dichiarato che i due non erano affatto legati al desiderio sessuale e che invece trovassero piacere nello stare insieme a fare altro.

Una coppia solida, che negli anni è andata avanti con saldi principi e tanto amore, rispetto e stima. E in particolare Maurizio ha dichiarato: “Qualcosa è cambiato da quando Maria è entrata a far parte della mia vita. Ogni coppia dovrebbe investire sul piacere di ritrovarsi. Quando maria esce non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata. Nel tempo il rapporto non cambia, migliora. Crescono l’amicizia, la stima e la solidarietà. Sembra retorica, ma la frase ‘Non potrei vivere senza di lei’, ora è diventata realtà“.