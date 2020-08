Nancy Coppola, ha avuto dei problemi dopo L'isola dei famosi: è dimagrita

Nancy Coppola è una giovane artista partenopea conosciuta anche per aver partecipato al reality L’isola dei famosi, dopo quella esperienza ha avuto dei problemi: adesso è dimagrita tantissimo.

L’artista è una delle cantanti partenopee più apprezzate e ascoltate di sempre, la passione per la musica è nata fin dall’infanzia, infatti, la cantante ha raccontato che era solita cantare al balcone, godendo del sostegno dei vicini di casa. Una voce forte e sorprendente che ha accompagnato anche i concorrenti della diciassettesima edizione de L’isola dei Famosi, dove Nancy ha saputo farsi amare e conoscere per la sua semplicità. Insieme alla musica, Nancy Coppola ha sempre avuto un altro grande sogno, quello di divenire attrice, infatti, è entrata anche nel mondo del Teatro. Dopo quella esperienza Nancy ha avuto dei problemi e sono sorte delle conseguenze piuttosto serie che hanno spinto l’artista ad ingrassare in maniera eccessiva. Il suo ritorno dal programma è stato toccato da diversi problemi ormonali, ha dovuto seguire diverse cure che l’hanno fatta ingrassare. Per questo, Nancy ha deciso di sottoporsi ad un intervento e il cambiamento è evidente: bellissima, come sempre.

Nancy Coppola, dopo L’isola dei famosi ha avuto dei problemi: è dimagrita tantissimo

Nancy Coppola ha subito un intervento chirurgico ed è dimagrita oltre venti chili, si è mostrata sui social bella e felice, davvero uno spettacolo!

La cantante neomelodica ha perso diversi chili, tutto merito del bendaggio gastrico, un anello inserito nella bocca dello stomaco, che l’aiuta ad avere un nuovo senso di sazietà e di conseguenza a mangiare molto meno. Come ha spiegato lei stessa al settimanale Nuovo, Nancy ha deciso di intervenire chirurgicamente per problemi di salute. “Dicono che sia un esempio, visto che i chili in eccesso avrei potuto perderli con una dieta anzichè ricorrere alla chirurgia. Chi non ha i miei stessi problemi non può capire. Con il mio lavoro di artista non è facile mangiare in modo regolare”, ha dichiarato Nancy Coppola. Oggi Nancy si sente una persona completamente diversa, rinata e soprattutto felice di poter indossare anche abiti più attillanti, e mettere finalmente da parte quelli più larghi che non le stanno più. Nancy ha anche spiegato che il bendaggio gastrico non ha inciso in negativo sul suo matrimonio, anzi, la cantante e il marito si amano come il primo giorno: “Per lui sono sempre bella“, ha sostenuto la bella cantante. La coppia è sposata dal 2010 e hanno allargato la cerchia familiare con due figli, Vincenzo e Giulia. Una famiglia molto unita e speciale che Nancy non ha mai messo in secondo piano per la sua immensa carriera.

Segui anche il nostro canale instangram—>> clicca qui

M.B