Nozze in arrivo per l’amatissima conduttrice: il video della proposta pubblicato su Instagram fa impazzire i fan, ecco di chi si tratta e tutti i dettagli.

Grandi notizie per una conduttrice amatissima dal pubblico. Il suo compagno, conosciuto pochi mesi fa, le ha appena fatto una splendida proposta di matrimonio, il cui video è finito su Instagram e ha fatto impazzire i fan. Siete curiosi di sapere di chi si tratta? Oltre a essere una conduttrice, lei è un’attrice e una bravissima imitatrice. Non solo però, perché ha anche talento nel ballo e nel canto, tanto che si è messa in gioco addirittura ad ‘Amici Celebrities’, dove è arrivata quasi alla fine, e presto sarà a ‘Tale e Quale Show’. Avete capito di chi stiamo parlando? E’ impossibile sbagliare, è proprio lei, Francesca Manzini. Vulcanica, simpaticissima e sempre pronta a condividere col pubblico i suoi numerosi talenti, Francesca ha fatto impazzire tutti poco fa, pubblicando sul suo profilo Instagram il video in cui il suo compagno Christian Vitelli le ha chiesto di sposarlo, facendole un prezioso regalo: scopriamo insieme tutti i dettagli di questa splendida notizia.

Nozze in arrivo per l’amatissima conduttrice Francesca Manzini: ecco il video della proposta del fidanzato

Francesca Manzini è davvero amatissima dal pubblico. L’attrice e imitatrice si è messa in gioco come concorrente della prima e unica edizione di Amici Celebrities, arrivando quasi in finale e mostrando anche la sua personalità e le sue fragilità, compresi alcuni retroscena dolorosi sul suo passato e sul suo rapporto con la famiglia. Insomma, Francesca è entrata nel cuore della gente e presto tornerà in tv come concorrente della nuova edizione di ‘Tale e Quale Show’. Qualche mese fa ha conosciuto il suo fidanzato, Christian Vitelli, che poco fa le ha chiesto di sposarlo proprio mentre lei riprendeva tutta la scena. L’ex conduttrice di Striscia La Notizia stava mostrando ai suoi followers l’ultimo regalo del fidanzato, uno splendido punto luce. “Questo è un nuovo regalino, un brillante”, ha detto la Manzini, che è stata poi interrotta dal compagno: “Non capisci nulla, questo è un diamante puro. E’ un ‘ti amo’ ed è un ‘vuoi sposarmi’?”, ha detto Vitelli, che ha lasciato letteralmente senza parole Francesca. Il momento è stato davvero dolcissimo e l’attrice non ha potuto far altro che accettare la proposta del fidanzato.

Il video è imperdibile e ha scatenato i commenti dei fan della Manzini, felicissimi per questa grande novità. Siete emozionati anche voi?