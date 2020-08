Pierluigi Diaco, il terribile dramma: confessione inaspettata.

Pierluigi Diaco è un famoso conduttore televisivo noto per il programma Io e te, e proprio durante una puntata della trasmissione ha rivelato un terribile dramma: confessione inaspettata.

Il conduttore Pierluigi Diaco è anche conosciuto per essere un noto giornalista e autore televisivo. L’uomo aveva annunciato recentemente sui social network Twitter che stava lavorando a diversi progetti per quanto riguardava la prossima stagione di Io e Te, ma è arrivata una vera e propria doccia fredda. Infatti, è giunta la notizia che ha colto di sorpresa tutti i fan di Diaco, ossia la cancellazione del suo programma per quanto riguarda la prossima stagione. Gli ascolti di Io e Te non sono mai stati molto alti ma la situazione altalenante non sembrava destare così tanta preoccupazione da poter arrivare ad una conclusione così inaspettata. Al momento quindi non si hanno certezze per il futuro di Pierluigi Diaco nelle reti Rai, o se ci saranno nuovi progetti da avviare. Proprio durante il suo programma , Pierluigi Diaco aveva rivelato un terribile dramma, lasciando i telespettatori sorpresi. Vediamo di cosa si tratta.

Pierluigi Diaco , il terribile dramma rivelato ai microfoni di Io e te

Il noto conduttore durante la messa in onda del suo programma Io e te aveva rivelato una confessione inaspettata: il terribile dramma che l’ha colpito.

Tempo fa durante la trasmissione Pierluigi Diaco aveva parlato di un problema passato molto importante che l’ha toccato maggiormente. Il presentatore aveva infatti deciso di leggere al pubblico una lettera che era stata inviata da una ragazza, in cui si parlava del suo disturbo depressivo, che causava in lei un forte malessere e la faceva soffrire tantissimo. E proprio leggendo la lettera, Diaco ha mostrato un momento di grande commozione, cercando di essere più comprensivo possibile. Infatti, il conduttore ha raccontato che anche lui in passato ha conosciuto e toccato in prima persona il dramma della depressione, che è una vera e propria malattia che non andrebbe sottovalutata per nessun motivo. Pierluigi ha sottolineato il fatto che chi soffre di questo malessere deve essere aiutato e supportato in qualsiasi momento, come lui stesso ha deciso di fare in passato per risolvere il suo problema. Pierluigi Diaco ha rivelato di essere riuscito a superare il suo difficile dramma, grazie all’aiuto ricevuto da persone competenti nel campo. L’uomo ha affermato che l’importante è saper fronteggiare ed andare incontro alle proprie paure, non lasciandosi sopraffare e distruggere da nessun timore. Una confessione questa davvero inaspettata che ha lasciato i telespettatori sorpresi del difficile passato che Diaco ha dovuto vivere.

M.B