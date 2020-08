Rebel Wilson: meno 18 kg, l’attrice australiana spiazza i fan con una trasformazione fisica incredibile, le foto del prima e dopo.

Rebel Wilson ha perso 18 kg. Sceneggiatrice, produttrice e celebre attrice comica australiana, a 40 anni ha scelto di intraprendere un cammino che l’ha condotta ad una piena rivoluzione di sé. La sua carriera cinematografica inizia quando nel 2003 prende parte ai due film Fat Pizza e Ghost Rider. Successive pellicole cinematografiche nella sua carriera sono state Le Amiche della sposa nel 2011, Che cosa aspettarsi quando si aspetta nel 2012, Single ma non troppo nel 2016. Nel 2013 ha condotto gli MTV Music Awards e vince il premio per la miglior performance per Voices. Da un anno ha intrapreso un altro grande progetto. Questa volta però non si tratta di cinema, la giovane infatti ha voluto intraprendere un percorso che la aiutasse a recuperare la sua forma fisica! Rebel Wilson è da sempre apparsa in tv senza porsi troppi problemi riguardo la sua fisicità. In questo 2020, che è stato per tutti l’anno del Coronavirus, del lockdown, la giovane ha voluto intraprendere la strada del cambiamento!

Rebel Wilson ha perso 18 kg: per lei il 2020 è l’anno della salute, le foto del prima e dopo

Un cambiamento che ha rivoluzionato completamente il suo corpo. Rebel Wilson ha perso 18 kg in un anno, tanto da denominare questo 2020 come l’anno della salute. Il percorso di dimagrimento è stato svolto in maniera attenta e rigorosa grazie all’aiuto di medici responsabili che l’hanno guidata in questo cammino attraverso una dieta salutare accompagnata da una rigenerante attività fisica. L’obiettivo della Wilson è quello di raggiungere i 75 kg. Già qualche tempo fa la giovane si è mostrata in tenuta sportiva sul social Instagram, mentre dedicava qualche ora della sua giornata ad una sana passeggiata e mostrava i segni del cambiamento. L’attrice australiana intende recuperare la sua forma fisica, ma questo non la spinge a cambiare drasticamente la sua immagine. Il suo obiettivo è quello di sentirsi bene con sé stessa, essere in salute ma certamente non intende inseguire un modello di bellezza preimpostato!

La giovane in questo modo intende lanciare un messaggio a tutte quelle donne che fanno fatica ad apprezzarsi : “è importante stare bene nella propria pelle al di là della taglia”. Un messaggio che rispecchia completamente la filosofia del “Body Positivity”.

RC