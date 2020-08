Silvia Toffanin è diventata nota al grande pubblico per la trasmissione di cronaca Verissimo, ma sapete cosa faceva prima del successo? Il retroscena incredibile.

Silvia nasce a Bassano del Grappa nel 1976, non appena raggiunta la maggiore età partecipa al concorso di bellezza Miss Italia nel 1997, arrivando anche alle selezioni finali. Una bellezza semplice e naturale, da far invidia a chiunque. La presentatrice debutta in televisione nel 2000, quando diventa una delle letterine di Passaparola, fino ad esordire come conduttrice nel programma Nonsolomoda, in onda su Canale 5 fino al 2009. La popolarità dell’ex modella arriva però con Verissimo, inizia con una rubrica nel 2006 fino ad arrivare alla conduzione della trasmissione. Silvia Toffanin si è sempre mostrata genuina e comprensiva, le sue interviste sono un vero e proprio successo, apprezzate dal pubblico e da tutti i telespettatori. Per quanto riguarda la sua vita privata, come è noto, il compagno di Silvia è Pier Silvio Berlusconi, imprenditore italiano. I due si sono conosciuti allo stadio San Siro, durante una partita di calcio del Milan e da allora sono più innamorati che mai. La coppia ha avuto due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia. Silvia è diventata celebre al grande pubblico soprattutto con Verissimo, ma sapete cosa faceva prima? Un incredibile scoperta.

Silvia Toffanin, cosa faceva la conduttrice prima del successo?

Prima di arrivare al successo grazie alla sua brillante conduzione con i suoi programmi Silvia Toffanin ha seguito un percorso diverso.

La bella conduttrice infatti si è laureata all’Università Cattolica Del Sacro Cuore in lingue e letterature straniere nel 2007, ed è bilingue, in quanto la madre è nata a Sidney, in Australia. Prima della laurea, si è trasferita a Milano dove ha svolto numerose mansioni, tra cui la barista, la cameriera e come è già noto, la modella. Silvia ha raccontato che se non avesse lavorato nel mondo della televisione le sarebbe piaciuto intraprendere un percorso completamente diverso, come fare l’interprete o diventare una hostess, per poter viaggiare in tutto il mondo, e scoprire posti nuovi e abitudini diverse. Ma da sempre interessata al mondo dello spettacolo, ha deciso poi di prendere una strada diversa, con una prima partecipazione televisiva al concorso Miss Italia. Quando nel 2014 è stata la valletta per il programma Passaparola, ha conosciuto Ilary Blasy di cui è diventata grande amica. Proprio quest’ultima, dopo 15 anni, ha ribaltato i ruoli intervistando a Verissimo Silvia Toffanin, svelando la seconda gravidanza della conduttrice in diretta. La bella presentatrice è diventata nota per il suo talento perspicace e attento verso i suoi ospiti, ma anche per la sua immensa bellezza!

