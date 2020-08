Sonia Bruganelli, il dolorosissimo lutto: messaggio commovente sui social

Sonia Brugarelli ha scatenato la commozione su Instangram con dolci parole per il tragico lutto che ha subito. Il messaggio arriva nel giorno in cui avrebbe festeggiato il compleanno.

Sonia Bruganelli, ex modella di fotoromanzi e moglie di Paolo Bonolis, ha scatenato la commozione di Instangram quando ha postato un dolce messaggio per ricordare il lutto che l’ha addolorata.

Le parole, molto toccanti, dichiaravano che l’uomo è presente nella sua vita ogni volta che Sonia si sente amata e in ogni suo sorriso. Non è la prima volta che la Bruganelli dedica un pensiero speciale al padre, soprattutto nel giorno del suo compleanno.

La storia di Instagram dedicata al padre ritraeva un giardino, usato come sfondo, e la dedica di Sonia accompagnata da un cuore rosso vivo. La moglie di Paolo Bonolis, donna forte e sensibile, è abituata a condividere la sua vita privata con il pubblico.

Spesso criticata per questo motivo, la moglie di Paolo Bonolis ha sempre dimostrato di saper tenere testa alle critiche. Spesso, infatti, è stata attaccata per aver condiviso sui social fatti personali. Non è accaduto in questo caso: la commozione e l’apprezzamento per le parole di Sonia Bruganelli al suo papà sono state unanimi.

Sonia Brugarelli, il lutto che l’ha addolorata

Come ha voluto ricordare, il padre resta uno degli uomini fondamentali della sua vita. Quando è scomparso, Sonia ha affrontato uno dei momenti peggiori. Per fortuna, ha sempre avuto il sostegno del marito e dei figli.

Proprio di recente, Bonolis, con cui è sposata da quasi vent’anni, e uno dei figli, Davide, hanno dovuto effettuare il tampone per accertarsi di essere negativi al covid.

I due avevano avuto contatti con Briatore e molte altre persone risultate positive dopo una partita di calcetto in Sardegna a Porto Cervo. Per fortuna entrambi stanno bene e non hanno dovuto restare in quarantena o isolamento.

A.G.