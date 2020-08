Al Bano e Romina, un amore che ha fatto sognare l’Italia per intere generazioni: il retroscena della loro storia che nessuno conosce.

Al Bano e Romina, due nomi che nella memoria degli italiani resteranno inscindibili per sempre nonostante le loro strade si siano divise ormai da molti anni. Un amore bellissimo il loro, che molti anni fa unì quei due mondi così diversi e lontani: Al Bano, uomo del sud, nato in una civiltà contadina dai valori saldi e solidi, e Romina, figlia di due star di Hollywood, ragazza ricca ed eccentrica proveniente da Los Angeles. Poi il matrimonio, quattro figli, il sodalizio professionale che li ha portati a calcare i palcoscenici di tutto il mondo. Ospite a “L’Intervista” di Maurizio Costanzo su Canale 5, Al Bano ha raccontato un retroscena inedito di quando lui e l’ex moglie giravano insieme i film che li resero tanto famosi. Vediamo cosa ha rivelato Al Bano ai microfoni di Mediaset.

Al Bano, retroscena inedito su Romina: ecco cosa faceva l’ex moglie durante le riprese dei film

Il loro primo incontro avvenne sul set del film Nel Sole: Al Bano ha ammesso che per Romina non si trattò esattamente di un colpo di fulmine, anzi, avvertiva da parte di lei una certa indifferenza. Girarono insieme anche un’altra pellicola, Tutto l’oro del mondo e l’anno successivo lei lo chiamò da Los Angeles e gli lasciò il suo numero. Felicissimo, Al Bano restò molto colpito dal gesto di Romina per quale aveva da subito provato un debole, nonostante le differenze che li separavano. Un particolare di Romina che nessuno sa e che Al Bano ha raccontato con affetto risale a quando lavoravano alle riprese del film: “Durante le pause tra una scena e l’altra del film, Romina faceva la maglia o leggeva. Mi ha affascinato quel suo mondo fatto di silenzio, ho rivisto un bagliore di Cellino San Marco in quei gesti”, ha rivelato il cantante.

Dopo tutti questi anni e nonostante tutto ciò che è accaduto, è molto bello vedere che i ricordi più dolci tra due persone che si sono amate come Al Bano e Romina restino impressi nel cuore per sempre.

L.C.