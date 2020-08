Alessandra Amoroso esplode di gioia: l’incredibile notizia fa brillare gli occhi alla cantante! Guardate cosa sta succedendo al brano Karaoke!

E’ una delle giovani cantanti italiane più amate e seguite nel nostro paese: l’abbiamo conosciuta nella scuola di Maria de Filippi, Amici, e da lì è cominciata la sua salita verso il successo. L’ottava edizione porta il suo nome: il suo singolo ‘Immobile’ raggiunse la prima posizione nella classifica FIMi e venne certificato disco di platino. Da quel momento ad oggi la Amoroso ha fatto un percorso in crescita ed ha conquistato il cuore di tutti gli italiani: sapete che il suo ultimo brano insieme ai Boomdabash, ‘Karaoke’, è diventato un vero e proprio tormentone estivo? Certo che lo sapete: impossibile non averlo ascoltato. E’ inarrestabile il successo che ha raggiungo il brano: ecco una splendida notizia per la Amoroso!

Alessandra Amoroso esplode di gioia: arriva una magnifica notizia per la cantante

Sta condividendo la notizia sul suo account social: Alessandra Amoroso non può crederci ma il suo brano insieme ai Boomdabash è diventato un vero e proprio fenomeno! Proprio così, ‘Karaoke’ è ormai un vero e proprio tormentone: non solo il ritmo anche la coreografia del video sono entrati nella testa di tutti ed è difficile fare a meno di cantarla o ballarla! La splendida notizia per gli autori del brano è che da ben due mesi ‘Karaoke’ è prima in radio! Su Instagram Alessandra ha ri-condiviso nelle sue IG story alcune statistiche della sua hit: “Ottava settimana consecutiva al primo posto Airplay”, “Karaoke è prima i nradio da due mesi”. Anche FIMI Italia ha taggato la Amoroso ed ha posizionato al terzo posto di ‘Top Of the Music Singoli’ il brano dell’ex vincitrice di Amici!