Un’ex amatissimo ed apprezzatissimo ballerino di Amici è finalmente convolato a nozze con la sua compagna: la prima foto da marito e moglie.

Se da una parte abbiamo ‘Amici’ che, ormai da ben diciannove edizioni, è uno dei programmi televisivi più seguiti ed apprezzati; dall’altro, invece, abbiamo i suoi ex protagonisti che, nonostante siano passati anni dalla loro partecipazione al programma, continuano a decantare di un successo davvero assoluto. È il caso, ad esempio, di questo ex amatissimo ballerino. Che, appena uscito dal talent show di Maria De Filippi, ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Non soltanto, infatti, ha preso parte a diversi programmi televisivi nel loro corpo di ballo, ma ha intrapreso anche la carriera da attore. Insomma, una strada tutta in salita, c’è poco da dire. Senza considerare, inoltre, che, sul proprio canale social ufficiale, il ballerino è una vera e propria star. Sempre molto attivo sul suo canale social ufficiale, pochissime ore fa, l’ex alunno di Amici ha reso partecipi i suoi ammiratori di essere convolato a nozze. La notizia già era nell’aria, sia chiaro. Soltanto che, pochissime ore fa, è diventato tutti ufficiali. Con una iniziale cerimonia al municipio, l’ex ballerino si è sposato. Ma ecco di chi parliamo.

Ex ballerino di Amici convola a nozze: l’annuncio ufficiale su Instagram

Proprio pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, l’ex ballerino di Amici ha condiviso la gioia di essere convolato a nozze con la sua amata. Stiamo parlando di Pasquale Di Nuzzo e della sua dolcissima e bellissima compagna. Concorrenti del talent show di Maria De Filippi nel 2013, il giovane campano ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Tanto ad arrivare, addirittura, a recitare anche nella famosa serie televisiva ‘Don Matteo’. Se dal punto di vista professionale, Pasquale decanta di un curriculum prolifico, anche dal punto di vista sentimentale, infatti, non si può affatto lamentare. Sapete perché? Semplice: pochissime ore fa, l’ex ballerino di Amici ha annunciato di essere convolato a nozze. Come detto precedentemente, il bel Di Nuzzo aveva già annunciato il suo matrimonio con Giovanna Reynaud. Qualche ore fa, perciò, è stato celebrato il matrimonio civile.

È proprio con questo primo scatto da marito e moglie che Pasquale Di Nuzzo ha annunciato a tutti i suoi sostenitori di essere convolato a nozze. I due, come dicevamo precedentemente, al momento, hanno celebrato il classico matrimonio civile. Tuttavia, la splendida notizia è stata accolta in modo più che positivo da tutti i loro sostenitori. I rispettivi post social che ufficializzano il loro matrimonio è stato letteralmente preso d’assalto. Tantissimi auguri alla coppia!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui